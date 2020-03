KNF przyłączy się do prac ws. rozwiązań dotyczących spłaty zobowiązań kredytowych

To bardzo cenna i potrzebna inicjatywa - napisał na Twitterze przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski odnosząc się do zapowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy ws. wypracowania rozwiązań łagodzących skutki spłaty zobowiązań kredytowych. Komisja zapowiada, że przyłączy się do tych prac.

Prezydent Andrzej Duda napisał w środę na Twitterze: "Mając na uwadze sytuację obywateli i przedsiębiorców związaną z epidemią koronawirusa, w trybie pilnym zamierzam wyjść z inicjatywą wypracowania rozwiązań łagodzących skutki spłaty zobowiązań kredytowych. Liczę na współpracę wszystkich instytucji odpowiedzialnych za rynek finansowy".

W odpowiedzi na ten wpis, szef KNF napisał na Twitterze: "Bardzo cenna i potrzebna inicjatywa w obliczu obecnej sytuacji. Jako UKNF z pewnością przyłączymy się do prac w celu jak najszybszego wypracowania optymalnego rozwiązania, opartego o szeroki konsensus wszystkich interesariuszy".

We wtorek odbyło się zwołane przez prezydenta posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, którego tematem było współdziałanie i zapobieganie koronawirusowi.

Również we wtorek po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego premier Mateusz Morawiecki poinformował, że podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Z kolei w środę podjęto decyzje zgodnie z którą, od czwartku 4,58 mln uczniów z 24 tys. szkół w całym kraju nie będzie miało lekcji, od poniedziałku szkoły zostaną zamknięte. Zamkniętych zostanie także 22 tys. przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza 1,41 mln dzieci.

W Polsce w kierunku koronawirusa przebadano dotychczas 2024 próbki, 1999 z nich dało wynik negatywny, a 25 pozytywny - podało w środę Ministerstwo Zdrowia.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.