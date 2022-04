KNF: średnia ważona stopa zwrotu OFE za ostatnie trzy lata wyniosła 16,417 proc.

Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszu emerytalnych za okres od 29 marca 2019 r. do 31 marca 2022 r. wyniosła 16,417 proc. – podała w środę Komisja Nadzoru Finansowego.

Jak poinformowała KNF, wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 29 marca 2019 r. do 31 marca 2022 r. wynosi 16,417 proc.

Z komunikatu KNF wynika, że w okresie od 29 marca 2019 r. do 31 marca 2022 r. najwyższą stopę zwrotu osiągnął OFE Allianz Polska - było to 18,399 proc. Wynik Aviva OFE Aviva Santander to 18,067 proc., a OFE PZU "Złota Jesień" uzyskał stopę zwrotu na poziomie 17,821 proc.

Z kolei najniższą stopę zwrotu osiągnął w tym okresie Generali OFE, która wyniosła 13,641 proc.

