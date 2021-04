KNF wpisała na listę ostrzeżeń dwa podmioty

Na listę ostrzeżeń publicznych Komisja Nadzoru Finansowego wpisała nowe podmioty - IQ Global Evolution LTD i Best Communications Ltd - poinformowała we wtorek KNF.

W komunikacie napisano, że w przypadku IQ Global Evolution LTD (platforma inwestycyjna Market Pluse - https://marketpluse.com/) zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Natomiast jeśli chodzi o Best Communications Ltd (platforma inwestycyjna Irotradex - https://irotradex.com/), to zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl