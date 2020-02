KNF wyraziła zgodę na powołanie prezesa Pekao

Komisji Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marka Lusztyna na prezesa Banku Pekao - poinformowała we wtorek KNF.

"Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marka Lusztyna na stanowisko prezesa zarządu Banku Polska Kasa Opieki" - czytamy w komunikacie KNF.

29 listopada 2019 r. rada nadzorcza banku Pekao, powołała Lusztyna, ówczesnego wiceprezesa Pekao, na funkcję prezesa zarządu banku pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz z chwilą uzyskania takiej zgody. Lusztyn zastąpił na tym stanowisku Michał Krupiński, który zrezygnował z funkcji prezesa banku.



Lusztyn przez ponad dwa lata jako wiceprezes nadzorował działalność pionu zarządzania ryzykami.

"Zanim w lipcu 2017 r. został wybrany na stanowisko wiceprezesa Pekao przez blisko 10 lat pracował w strukturach międzynarodowych Grupy UniCredit, wówczas największego akcjonariusza polskiego banku. Pracując w Londynie, Monachium i Mediolanie, opowiadał za globalne funkcje zarządzania ryzykiem, obejmujące kilkadziesiąt krajów. Jeszcze wcześniej zajmował stanowiska w Banku Pekao S.A. (m.in. dyrektor departamentu ryzyka finansowego) i Banku Handlowym. Marek Lusztyn ma łącznie ponad 20 lat doświadczenia w międzynarodowej bankowości, a przez większość tego okresu związany był z Grupą Banku Pekao" - poinformowało Pekao we wtorkowym komunikacie.

Lusztyn jest doktorem nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz absolwentem University of Illinois (Executive MBA) i INSEAD Business School, wykładowcą i autorem publikacji naukowych z obszaru bankowości i finansów. W 2014 r. został uhonorowany tytułem Future Leader in Global Finance przez Institute of International Finance w Waszyngtonie.

Bank Pekao, założony w 1929 r., to jedna z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z ok. 200 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 28 mld zł. Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych, co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.