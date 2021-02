KNF zaleca ostrożność przy inwestowaniu za pośrednictwem podmiotów spoza UE

Przy inwestowaniu pieniędzy za pośrednictwem podmiotów spoza UE należy zachować szczególną ostrożność - radzi Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach kampanii Inwestuj świadomie! Brak umowy i podstawowych informacji o inwestycji powinien wzbudzić czujność - dodaje.

"Nie tylko biura podróży kuszą nas ofertami atrakcyjnych podróży w egzotyczne, odległe miejsca, ale także firmy z równie odległych zakątków świata przekonują do inwestowania w swoje produkty. Zanim zdecydujesz się wysłać swoje pieniądze w daleką podróż, upewnij się że nie jest to bilet w jedną stronę" - podkreśla Urząd w komunikacie.

UKNF zaleca, by sprawdzić na stronie https://www.knf.gov.pl/podmioty/wyszukiwarka_podmiotow, czy podmiot, który oferuje inwestycję, jest do tego uprawniony. Przypomina przy tym, że instrumenty finansowe mogą oferować tylko licencjonowani pośrednicy. "Jeśli jest to pośrednik spoza Unii Europejskiej, musi on mieć swój oddział w Polsce. Jeśli nie ma go w tym wykazie, to KNF nie nadzoruje jego działalności" - pisze UKNF.

Należy też zweryfikować, czy informacje o inwestycji pochodzą z wiarygodnego źródła. "Informacje o atrakcyjnych możliwościach inwestycyjnych realizowanych przez podmioty z siedzibą poza Unią Europejską docierają najczęściej przez media społecznościowe lub mail. Dużo ofert można spotkać na stronach i reklamach w Internecie, zdarza się także, że dzwoni do Ciebie bliżej nieokreślona osoba oferując taką inwestycje. Jeśli nie wiesz z kim rozmawiasz, ani nie jesteś w stanie potwierdzić źródła, z którego pochodzi informacja o inwestycji, zastanów się, czy rozsądnie zrobisz powierzając nieznanej firmie swoje pieniądze" - stwierdzono w komunikacie.

UKNF radzi, by zapoznać się z dokumentami nt. inwestycji i upewnić, czy informacje w nich zawarte są wiarygodne. Alarmujący powinien być brak umowy, na podstawie której można dochodzić swoich praw w przyszłości.

"Nawet jeśli otrzymałeś dokumenty dotyczące inwestycji, to sprawdź dokładnie jej założenia. Dowiedz się, czy Twoje środki będę finansować przedsięwzięcia, które uważasz za wiarygodne w oparciu o posiadane informacje. Jeśli poza obietnicą wysokiej zyskowności z inwestycji, w otrzymanych dokumentach brakuje informacji o jej modelu czy założeniach biznesowych, to zastanów się, czy warto finansować takie przedsięwzięcie" - przestrzega Urząd.

Jak wskazuje, kluczowe jest też sprawdzenie, z kim zawiera się umowę i jakie są możliwości dochodzenia roszczeń.

"Często dokumenty związane z inwestycją rozmywają tożsamość podmiotu, który jest odpowiedzialny za zwrot środków z inwestycji. Zawierasz umowę z podmiotem A, przelewasz środki do podmiotu B, obowiązek zwrotu ciąży na podmiocie C, a sąd właściwy dla rozpatrywania sporów jest zlokalizowany na jednej z egzotycznych wysp. Jeśli nie jesteś pewien, z kim zawierasz umowę i na jakich zasadach możesz dochodzić swoich praw, zastanów się, czy na pewno jesteś gotów przelać swoje środki" - zaleca UKNF.

Społeczna kampania informacyjna UKNF jest skierowana do nieprofesjonalnych inwestorów, poszukujących atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych, jednocześnie nieposiadających niezbędnej wiedzy lub doświadczenia do właściwej oceny dostępnych produktów.

Informacje nt. świadomego inwestowania można znaleźć na stronie https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/kampanie_spoleczne/inwestuj_swiadomie.