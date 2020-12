KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Answear .com, platformy cyfrowej sprzedaży odzieży, w związku z ofertą publiczną akcji serii A i D - poinformowała we wtorek w komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego. KNF nie weryfikuje, ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta.

KNF podała, że prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii A i D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D oraz praw do akcji serii D.

Komisja zatwierdzając prospekt weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne - czytamy w komunikacie.

Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania - dodano.

Wskazano, że w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.