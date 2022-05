KNF zatwierdziła prospekt Millennium Banku Hipotecznego

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła pierwszy prospekt Millennium Banku Hipotecznego. Kończy to ważny etap przygotowań do przeprowadzenia pierwszej emisji hipotecznych listów zastawnych.

29 kwietnia 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła pierwszy prospekt Millennium Banku Hipotecznego. Decyzja KNF o zatwierdzeniu prospektu umożliwi bankowi emisję hipotecznych listów zastawnych na terytorium Polski, na zasadach określonych w prospekcie.

- Od momentu rozpoczęcia działalności operacyjnej w czerwcu 2021 roku koncentrowaliśmy się na transferach kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium do banku hipotecznego. Kredyty te mogą stanowić podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych. Równolegle do tych działań, przygotowywaliśmy się do przeprowadzenia pierwszej emisji hipotecznych listów zastawnych. Zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego kończy ważny etap tych przygotowań - powiedziała Agata Chrzanowska, prezes Millennium Banku Hipotecznego. W Polsce banki hipoteczne są jedynymi instytucjami finansowymi, które mają prawo emitować ten rodzaj papierów dłużnych.

Czytaj także: Bank Millennium ze stratą 311 mln zł. Kredyty frankowe są obciążeniem

Głównym celem powołania banku hipotecznego w Grupie Banku Millennium są emisje listów zastawnych. Mają one zapewnić efektywne i stabilne finansowanie kredytów hipotecznych udzielanych przez Bank Millennium i wpierać dalszy rozwój tej linii biznesowej. W pierwszym kwartale 2022 roku, sprzedaż kredytów hipotecznych w Banku Millennium wyniosła 1,985 mld zł. Ich udział w rynku wynosi aktualnie 10,5 proc. Sprzedaż kredytów hipotecznych spadła o 10 proc. rok do roku. To wynik spadku sprzedaży spowodowanego bezprecedensowym, zbyt szybkim wzrostem stóp procentowych, co podniosło koszt kredytów i przełożyło się na zmniejszony popyt oraz mniej korzystnym scenariuszem gospodarczym opóźniającym podjęcie decyzji przez klientów.

Millennium Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna rozpoczął prowadzenie działalności operacyjnej 14 czerwca 2021 roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl