KNF zgodziła się na powołanie Mariusza Żero na prezesa Banku Nowego BFG

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Mariusza Żero na stanowisko prezesa zarządu Banku Nowego BFG SA - poinformowała w piątek Komisja Nadzoru Finansowego.

Bank Nowy BFG SA to tzw. instytucja pomostowa, czyli instrument przymusowej restrukturyzacji. Jego zadaniem jest kontynuowanie działalności Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (PBS).

W styczniu ubiegłego roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wydał decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku.

Do Banku Nowego BFG przeniesiono wydzieloną część PBS, obejmującą m.in. wszystkie depozyty klientów detalicznych, mikrofirm i MŚP, co zapewnia ich bezpieczeństwo. Bank Nowy BFG prowadził rachunki na niezmienionych zasadach dla dotychczasowych klientów PBS.

Jak przed rokiem informował BFG w sytuacji, w której znalazł się PBS (drugi największy bank spółdzielczy w Polsce), niezbędne okazało się rozpoczęcie przymusowej restrukturyzacji.

Alternatywą dla przymusowej restrukturyzacji była upadłość PBS. To scenariusz, w którym Jednostki Samorządu Terytorialnego straciłyby całość środków, gdyż nie są one objęte gwarancjami BFG. Z kolei depozyty klientów indywidualnych czy małych firm byłyby chronione tylko do wysokości gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację banku, ponieważ zostały spełnione trzy warunki. Po pierwsze PBS był zagrożony upadłością. Po drugie nie było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania PBS pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością. Po trzecie, podjęcie przymusowej restrukturyzacji banku było konieczne w interesie publicznym.

