KO chce, by Sejm zwiększył w tegorocznym budżecie o 10 mld zł wydatki na zdrowie

Posłowie Koalicji Obywatelskiej skrytykowali w czwartek projekt noweli tegorocznego budżetu, wskazując, iż rząd założył w nim dziesięciokrotnie wyższe wydatki na armię niż na zdrowie. Zapowiedzieli złożenie poprawki do projektu, która miałaby zwiększyć wydatki na służbę zdrowia o 10 mld zł.

W czwartek Sejm będzie kontynuować pracę nad nowelizacją ustawy budżetowej na ten rok. Wiceminister finansów Sebastian Skuza uzasadniając w środę konieczność zmian w budżecie, wskazywał m.in., że dochody podatkowe w 2021 r. mogą być nawet o 55,7 mld zł, czyli o ponad 15 proc. wyższe niż pierwotnie planowano. Jak dodał, wyższe dochody umożliwią m.in. zwiększenie wydatków do ponad 523 mld zł.

Kształt przygotowanej przez rząd nowelizacji nie podoba się posłom Koalicji Obywatelskiej. "Problem największy jest w tym, że rząd chce wydać te pieniądze na sprawy, które dziś nie są najważniejsze. Rząd chce przeznaczyć na służby i na armię 10 razy tyle pieniędzy tyle, co na ochronę zdrowia. To jest chore" - ocenił Arkadiusz Marchewka (KO).

Dlatego - jak poinformowała Zofia Czernow - klub KO podczas czwartkowego drugiego czytania projektu noweli budżetu złoży poprawkę, która zwiększy o 10 mld złotych środki przeznaczone na ochronę zdrowia. "Te pieniądze będą skierowane natychmiast do szpitali, na SOR-y, na leczenie psychiatryczne i szereg innych potrzeb w służbie zdrowia" - zaznaczyła posłanka.

Wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych Izabela Leszczyna oceniła, że "jest czymś okrutnym i nieludzkim, żeby dawać pieniądze na czołgi, a nie na szpitale w czasie, gdy prawdziwą wojnę Polacy toczą na szpitalnych oddziałach ratunkowych". "Apelujemy do posłów - tych, którzy wspierają rząd PiS niemający już przecież większości w parlamencie: zastanówcie się czy naprawdę dzisiaj warto wydać pieniądze na czołgi, które do Polski mają przyjechać za trzy lata i czy nie lepiej na to, żeby ratować życie ludzi" - podkreśliła Leszczyna.

Dariusz Rosati (KO) polemizował z wypowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego na temat sytuacji finansów publicznych. Szef rządu przekonywał w zeszłym tygodniu, że większe wpływy do budżetu to m.in. wynik uszczelnienia wpływów z VAT.

Poseł KO dowodził jednak, że przyczyny leżą gdzie indziej. Według niego rząd, projektując tegoroczny budżet, zaniżył przewidywane dochody z podatków o ok. 15 mld złotych, a także założył o wiele niższy, niż obecnie, poziom inflacji (1,8 proc. podczas gdy faktycznie jest to ponad 5 proc.).

Oprócz tego, jak przekonywał Rosati, wyższe niż zakładano dochody budżetowe wynikają ze wzrostu cen pozwoleń na emisję CO2, z rosnących cen miedzi na rynkach światowych oraz wzrostu gospodarczego. "Nie ma tu żadnej tajemnicy, cudów, ani sekretów, natomiast jest cała masa przeinaczeń, przekrętów, nietrafionych prognoz, które wyjaśniają dużą część tego rzekomego sukcesu tego rządu" - stwierdził Rosati.

Zgodnie z projektem nowelizacji tegorocznego budżetu, inflacja ma wynieść 4,3 proc., a PKB ma wzrosnąć o 4,9 proc. W stosunku do pierwotnej ustawy dochody zwiększono w projekcie o ok. 78 mld zł, wydatki o ok. 37 mld zł, a deficyt został zredukowany o ok. 42 mld zł. Zgodnie rządową propozycją, tegoroczne wydatki budżetu mają wynieść 523,37 mld zł (pierwotnie miały wynieść 486,78 mld zł), a dochody 482,98 mld zł (pierwotnie 404,48 mld zł). Deficyt budżetowy w roku 2021 ma wynieść 40,38 mld zł (pierwotnie miał on wynieść 82,3 mld zł).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl