KO chce, by w tym tygodniu Sejm rozpatrzył wniosek o komisję śledczą w sprawie GetBack

Klub Koalicji Obywatelskiej zwrócił się do marszałek Sejmu, by jego wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie afery GetBack został rozpatrzony już na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu izby - poinformowały posłanki KO Izabela Leszczyna i Paulina Hennig-Kloska.

"PiS zachowuje się tak, jakby w ogóle nie zauważyło naszego wniosku o powołanie komisji śledczej w sprawie GetBack, jakby nie słyszało żadnych próśb osób poszkodowanych w tej aferze o powołanie takiej komisji. Składamy więc wniosek do pani marszałek o dołączenie naszego wniosku o powołanie komisji śledczej do porządku posiedzenia Sejmu, które rozpocznie się jutro" - powiedziała na wtorkowej konferencji prasowej Paulina Hennig-Kloska (KO).

"To jest tak naprawdę ostatni moment, kiedy możemy odpowiedzieć poszkodowanym na te kluczowe pytanie, dlaczego państwo nie reagowało na zawiadomienia sygnalisty, że w spółce są nieprawidłowości" - dodała.

Obligatariusze mają prawo dowiedzieć się, mówiła Hennig-Kloska, "co się stało z ich pieniędzmi, kto je ukradł lub zmarnotrawił".

"Za aferę GetBack odpowiedzialny jest rząd PiS. To rządowi PiS i większości parlamentarnej powinno zależeć na tym, żeby aferę GetBack wyjaśnić" - powiedziała Izabela Leszczyna (KO).

"To PiS musi odpowiedzieć 9 tysiącom właścicieli obligacji, co się stało z ich pieniędzmi, to PiS musi odpowiedzieć na takie pytanie emerytom i rencistom, którzy pieniądze na czarną godzinę zainwestowali w obligacje spółki GetBack, nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego" - dodała.

Oceniła, że "jeśli PiS nie powoła komisji śledczej do wyjaśnienia afery GetBack, to znaczy, że ma coś do ukrycia".

Już pod koniec stycznia rzeczniczka PiS Anita Czerwińska powiedziała, że klub PiS nie poprze wniosku o powołanie sejmowej komisji śledczej ws. GetBack, ponieważ właściwe organy działają w tej sprawie prawidłowo.

W styczniu również Najwyższa Izba Kontroli w raporcie wskazała, że ponad 9 tys. nabywców obligacji GetBack S.A. nie odzyskało zainwestowanych środków w wysokości przekraczającej 2,5 miliarda zł, a intensywne działania nadzorcze i kontrole podjęto dopiero po zaprzestaniu obsługi zobowiązań przez spółkę.

Jak przypomniano w raporcie NIK, GetBack S.A. (obecnie w restrukturyzacji) została utworzona i zarejestrowana w 2012 r. jako firma windykacyjna. W latach 2012-2018 przedmiotem jej działalności było nabywanie pakietów wierzytelności na własny rachunek lub na rachunek funduszy inwestycyjnych współpracujących ze spółką i dochodzenie tych należności od dłużników. Spółka nabywała je najczęściej za środki finansowe pozyskane z zewnątrz, w tym z emisji obligacji. Działalność GetBack S.A. w ramach współpracy z funduszami inwestycyjnymi podlegała nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Natomiast aktywność spółki na własny rachunek była wyłączona spod tego nadzoru.

Wiceminister finansów Leszek Skiba informował natomiast w ubiegłym tygodniu w Senacie, że szacunkowa wartość szkód wyrządzonych w spółce GetBack wynosi co najmniej 503 mln zł. Wiceminister powiedział, że w toku postępowania prokuratorzy zabezpieczyli mienie, pod kątem m.in. zabezpieczenia roszczeń pokrzywdzonych, o wartości 373 mln zł. Skiba poinformował, że obecnie cały czas trwają czynności mające na celu ustalanie kolejnych składników majątków podejrzanych, które mogłyby podlegać zabezpieczeniu. Dodał, że w charakterze świadka w toku śledztwa przesłuchano ponad 1 tys. 400 osób, a akta tego śledztwa liczą łącznie 28 tomów.