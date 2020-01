KO i Lewica za odrzuceniem projektu nowelizacji prawa geologicznego i górniczego

Kluby KO i Lewicy opowiedziały się w środę za odrzuceniem zgłoszonego przez posłów PiS projektu nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego. Zmiana ma umożliwić stosowanie w niezakończonych postępowaniach koncesyjnych wszczętych przed końcem 2014 r. przepisów, które obowiązywały w tamtym czasie.

Za uchwaleniem nowelizacji jest klub Prawa i Sprawiedliwości, którego przedstawiciele argumentują, że doprecyzowanie przepisów pozwoli na uporządkowanie sytuacji i zakończenie kilku ciągnących się od lat - m.in. z powodu postępowań sądowych - spraw dotyczących koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin stałych - chodzi głównie o rudy miedzi i srebra.

Przychylna wobec projektu jest Konfederacja, której przedstawiciele opowiadają się za uproszczeniem i przyspieszeniem procedur koncesyjnych związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i eksploatacją rud miedzi, by jak najszybciej można było skorzystać z koniunktury na ten surowiec. Klub PSL-Kukiz'15, który podczas wcześniejszych prac nad nowelizacją w komisji sejmowej wstrzymał się od głosu, przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie po dalszej analizie projektu.

W środę rano sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa większością głosów zarekomendowała przyjęcie projektu. Ponieważ podczas wieczornego rozpatrywania projektu w Sejmie nie zgłoszono żadnych poprawek, ale dwa wnioski o odrzucenie projektu, wicemarszałek Sejmu zaproponowała, by projektu nie przekazywać ponownie do komisji. Wobec sprzeciwu z sali, dalsze losy nowelizacji zostaną rozstrzygnięte w czwartkowym bloku głosowań.

Projekt jest następstwem nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego z 2014 r., która zmieniła zasady prowadzenia postępowań koncesyjnych. Nadal toczyły się jednak postępowania wszczęte na starych zasadach, których rozstrzygnięcia były zaskarżane do sądów administracyjnych: wojewódzkich i naczelnego. Pięć spraw, po uchyleniu decyzji przez sądy, wróciło do organu koncesyjnego (resortu środowiska, a obecnie klimatu) i - w ocenie ministerstwa - nie da się ich rozstrzygnąć na nowych zasadach. Obecna nowelizacja ma zatem umożliwić wydanie koncesji na zasadach obowiązujących do końca 2014 roku.

Wiceminister klimatu, główny geolog kraju Piotr Dziadzio, zapewniał w środę w Sejmie, że obecnie nie ma możliwości zakończenia dawnych postępowań (dotyczących przede wszystkim poszukiwania i rozpoznania rud miedzi oraz srebra) z wykorzystaniem nowych, obowiązujących od 2015 roku, przepisów. "Ustawa nie przesądza, któremu podmiotowi urząd koncesyjny wyda jakąkolwiek koncesję" - zaznaczył wiceminister, podkreślając, że w tej sprawie ministerstwo nie ma nic do ukrycia.

Na konieczność wprowadzenia przepisu przejściowego, umożliwiającego zastosowanie w tych postępowaniach starych przepisów, zwracała uwagę poseł sprawozdawca projektu Anna Paluch (PiS), oceniając, iż nowela pozwoli na wyeliminowanie jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie. Podobnego zdania była, występująca w imieniu klubu PiS, pos. Beata Matusiak-Pielucha.

Wątpliwości zgłaszali posłowie opozycji. Reprezentujący Koalicję Obywatelską pos. Aleksander Miszalski zwrócił uwagę, że posłowie - mimo starań - nie otrzymali z ministerstwa listy podmiotów, których dotyczy nowelizacja.

"Które podmioty będę beneficjentami tej nowelizacji? Czy nie jest to czasem próba ominięcia przepisów, które w tej chwili obowiązują, i cofnięcia się do przepisów sprzed nowelizacji w 2014 roku? Czy nie jest to próba ominięcia sądów" - pytał poseł KO, przytaczając przy tym wątpliwości biura legislacyjnego Sejmu w sprawie możliwego naruszenia zasady, iż prawo nie działa wstecz, i rekomendacji, by sprawę szczegółowo zbadało Biuro Analiz Sejmowych.

Na zastrzeżenia biura legislacyjnego zwróciła też uwagę posłanka Lewicy Anita Sowińska. Lewica, podobnie jak Koalicja Obywatelska, jest za odrzuceniem projektu. "Wbrew wszelkim zasadom przepychacie kolanem ten projekt; czy na tej podstawie można budować zaufanie obywatela do państwa? Nasuwają się przypuszczenia że rząd próbuje coś ukryć lub wpłynąć na wyroki sądowe w sprawach, które jeszcze się toczą" - mówiła posłanka Sowińska, nazywając procedowanie nowelizacji "kpinami z procesu tworzenia prawa". "Lewica nie będzie popierała prawa, które jest źle przygotowane i nie jest skonsultowane" - podsumowała.

Poseł Andrzej Grzyb, reprezentujący klub PSL-Kukiz'15, ocenił, że nie wszystkie wątpliwości wobec projektu zostały dotąd wyjaśnione, stąd klub chce jeszcze raz ocenić sprawę, zanim podejmie decyzję w sprawie poparcia bądź odrzucenia projektu.

Poseł Konfederacji Krystian Kamiński wyraził zdziwienie, że podczas obrad komisji posłowie nie poznali listy podmiotów, jakich dotyczy ustawa. Poseł przytoczył dane z raportu NIK, zgodnie z którymi 13 proc. złożonych wniosków dotyczących koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi jest nierozpoznanych, a 2,5 proc. jest w toku. Jego zdaniem światowy boom na miedź wymaga uproszczenia procedur koncesyjnych na poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatowanie złóż, by móc skorzystać z koniunktury. "Nie możemy dłużej czekać" - przekonywał pos. Kamiński.

Poselski projekt nowelizacji popiera Ministerstwo Klimatu, którego przedstawiciele tłumaczyli w komisji sejmowej, że w sytuacji, kiedy po decyzji sądów sprawy koncesyjne wszczęte przed końcem 2014 r. wróciły do ministerstwa, pojawił się problem, jakie zasady zastosować do ich zakończenia, wobec braku przepisów przejściowych. Generalna zasada stanowi, że stosuje się przepisy nowe. Ponieważ jednak - wobec zasadniczych różnic - jest to niemożliwe, konieczne jest wprowadzenie przepisu przejściowego, dającego możliwość zakończenia tych postępowań na starych zasadach - ocenia resort.