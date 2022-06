KO, Lewica i KP za poprawkami w projekcie nowelizacji prawa geologicznego

Koalicja Obywatelska zgłosiła poprawki do dyskutowanego w środę w Sejmie projektu nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego oraz ustawy emerytalnej. Poprawki poprą Lewica i Koalicja Polska. PiS jest za przyjęciem projektu w wersji proponowanej przez rząd, a Konfederacja jest przeciwna nowelizacji.

Chodzi o przygotowany w Ministerstwie Aktywów Państwowych projekt nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu, po którym ponownie trafił on do sejmowej Komisji Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Jeszcze w środę komisja zaopiniuje zgłoszone poprawki.

Regulacja zakłada zmianę w strukturze nadzoru górniczego - zlikwidowany ma być Specjalistyczny Urząd Górniczy (SUG), nadzorujący m.in. urządzenia wyciągowe, transportowe i energetyczne w kopalniach; jego załogę i kompetencje ma przejąć Wyższy Urząd Górniczy (WUG). Inną proponowaną zmianą jest dodanie w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przepisów zawierających definicje odkrywki, kopalni oraz przodka; ma to uporządkować kwestie związane z przyznawaniem emerytur i rent górniczych.

W sejmowej debacie posłowie zgłaszali wątpliwości dotyczące zasadności likwidacji Specjalistycznego Urzędu Górniczego, pytając, czy nie wpłynie to negatywnie na bezpieczeństwo w kopalniach - szczególnie w kontekście niedawnych katastrof w kopalniach Pniówek i Zofiówka. "To nie wpłynęło i nie wpłynie na stan bezpieczeństwa w polskich kopalniach" - zapewniał wiceminister aktywów Piotr Pyzik.

Jak mówił, nowelizację przygotowano na długo przed niedawnymi katastrofami górniczymi, zaś fakt, że projekt jest procedowany właśnie teraz, przypadkowo zbiegł się w czasie z tragediami w kopalniach. Pyzik zapewnił, że zmiany są uzgodnione z prezesem WUG, a ich celem jest m.in. optymalizacja struktury nadzoru górniczego oraz ograniczenie biurokracji.

Wątpliwości wobec likwidacji SUG w momencie, gdy bezpieczeństwo w kopalniach wymaga wzmocnienia, zgłaszał m.in. poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Gadowski. Natomiast wniesiona przez niego poprawka dotyczy zmiany podległości Wyższego Urzędu Górniczego, który - jak chce KO - miałby podlegać bezpośrednio premierowi, zamiast - jak obecnie - ministrowi aktywów. Poseł argumentował, iż niewłaściwe jest skupienie w jednym resorcie nadzoru zarówno nad górnictwem, jak i nad organami kontrolującymi tę branżę.

Inna poprawka, zgłoszona przez posła KO Tomasza Piotra Nowaka, dotyczy rozszerzenia grupy osób uprawnionych do górniczych świadczeń emerytalnych m.in. o maszynistów, wożących surowiec z kopalń odkrywkowych do elektrowni. Jak mówił wiceminister Pyzik, problemem jest tu fakt, iż chodzi o transport węgla brunatnego poza granicami zakładu górniczego, co obecnie wyklucza objęcie - jak mówił - "transportowców" rozwiązaniami wynikającymi z proponowanej nowelizacji.

Wiceszef MAP zapewnił, że rozwiązania ustawowe obejmą wszystkich spełniających określone warunki, niezależnie czy pracowali oni w firmach prywatnych, czy w spółkach Skarbu Państwa. Pytany o prace nad rozwiązaniami osłonowymi dla pracowników kopalń węgla brunatnego, wiceminister Pyzik zapewnił, że resort aktywów dąży do rozwiązania tego problemu "w duchu sprawiedliwości społecznej".

Reprezentujący Lewicę poseł Maciej Konieczny ocenił, iż ze strony MAP nie ma informacji o tym, w jaki sposób likwidacja SUG miałaby poprawić bezpieczeństwo w górnictwie. Lewica jest za proponowanym w ustawie doprecyzowaniem pojęć na potrzeby spraw emerytalnych oraz poprze poprawkę KO dotyczącą wzmocnienia skuteczności nadzoru górniczego - zapowiedział.

"Lewica poprze poprawki, które mogą pomóc w kwestii bardziej obiektywnej i bardziej sprawiedliwej procedury nadzoru i wyjaśniania wypadków górniczych. Cieszymy się, że dojdzie do doprecyzowania pewnych pojęć, które ułatwią dochodzenie swoich racji górnikom. Cały czas nie rozumiemy, dlaczego w tym momencie i w jaki sposób likwidacja SUG miałaby pomóc w nadzorze polskiego górnictwa" - mówił w debacie Konieczny.

Poparcie dla poprawki KO zapowiedział także w imieniu Koalicji Polskiej poseł Mieczysław Kasprzak. Parlamentarzysta zwrócił uwagę na obecny - jak mówił - chaos w górnictwie, trudności z zakupem węgla oraz wzrost jego cen. Ocenił, iż rząd nie ma pomysłu na zmianę tego stanu rzeczy.

Poseł Grzegorz Braun z Konfederacji wyraził zdziwienie, dlaczego w ogóle projekt reorganizacji nadzoru górniczego został wniesiony pod obrady Sejmu w okresie, gdy bezpieczeństwo w górnictwie jest pod znakiem zapytania, a potrzeby kraju w zakresie dostaw węgla - niezaspokojone. Zapowiedział, że Konfederacja nie będzie popierać tego projektu.

Reprezentujący koło poselskie Polska 2050 poseł Mirosław Suchoń wyraził opinię, że o ile nie budzą wątpliwości zmiany związane z doprecyzowaniem pojęć na potrzeby dochodzenia praw emerytalnych, o tyle z projektu nie wynika, co zmiana strukturalna w postaci likwidacji SUG miałaby wprowadzić w dziedzinie bezpieczeństwa w kopalniach. Zwrócił uwagę na obecne problemy z zakupem węgla oraz wysokie ceny tego surowca u pośredników. "Rząd PiS dał zielone światło mafii węglowej, która drenuje portfele Polaków" - mówił w Sejmie parlamentarzysta.

W odpowiedzi wiceminister Pyzik wskazał, że informacje o patologiach w handlu węglem należy zgłaszać do właściwych organów. Jak mówił, MAP nie ma możliwości kontrolowania handlu węglem przy bramach kopalń, korzysta jednak z możliwości audytu, który jest narzędziem do wykrywania potencjalnych nieprawidłowości.

