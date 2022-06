KO: NBP powinien zaoferować obligacje oprocentowane na poziomie inflacji

Zaoferowanie przez NBP obligacji z oprocentowaniem na poziomie inflacji - to, zdaniem KO, pomysł na przeciwdziałanie inflacji i podwyższenie wartości depozytów finansowych obywateli.

NBP powinna zaoferować obligacje o oprocentowaniu zbliżonym do poziomu inflacji - uważają posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Ich zdaniem emitowane obecnie przez ministerstwo finansów obligacje o oprocentowaniu zbliżonym do stopy referencyjnej NBP nie rozwiązują problemu.

Oprocentowanie obligacji na poziomie 5,75 proc. w sytuacji inflacji 14 proc. nie tylko nie chroni realnej wartości oszczędności, ale też powoduje, że z każdym miesiącem spada realna wartość oszczędności o określony procent - przekonują

Jak mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej Dariusz Rosati (KO), "polskie rodziny coraz bardziej boją się, jak uda się przeżyć do pierwszego za wynagrodzenia, które nie rosną z miesiąca na miesiąc". - Boją się o stan swoich oszczędności - podkreślił.

Przypomniał, że w czwartek Ministerstwo Finansów ogłosiło, że rozpoczyna emisję nowych obligacji skarbowych, oprocentowanych na poziomie zbliżonym do stopy referencyjnej NBP, czyli w tym miesiącu na poziomie 5,75 proc.

- Naszym zdaniem to są działania, które są absolutnie niewystarczające. Oprocentowanie obligacji na poziomie 5,75 proc. w sytuacji inflacji 14 proc. nie tylko nie chroni realnej wartości oszczędności, ale też powoduje, że z każdym miesiącem spada realna wartość oszczędności o określony procent - przekonywał Rosati.

-Każda emisja obligacji przez MF to jest pożyczanie pieniędzy na wydatki z budżetu. A przecież głównym powodem rosnącej inflacji w Polsce są duże wydatki z budżetu państwa, przy biernej postawie NBP - mówił.

Jego zdaniem rządowe rozwiązanie "nie odpowiada na potrzeby chwili".

-Powtarzamy jeszcze raz: trzeba zaapelować do NBP, aby to bank centralny rozpoczął emisję obligacji na poziomie zbliżonym do poziomu inflacji - powiedział. - Będzie to rozwiązanie, które za jednym zamachem rozwiązuje trzy problemy: po pierwsze w pełni chroni oszczędności Polaków; po drugie zapobiega temu, że rząd finansował sobie kolejnym długiem kolejne prezenty wyborcze; eliminuje strukturalną nadpłynność w sektorze bankowym i zmusi banki, żeby oferować depozytariuszom wyższe oprocentowanie za składane depozyty - apelował Rosati

- Apelujemy do NBP, aby jak najszybciej ten pomysł PO wcielił w życie - dodał.

Ministerstwo Finansów wyemitowało 1 czerwca dwa rodzaje nowych obligacji skarbowych - rocznych i dwuletnich. Obligacje roczne ROR są oprocentowane 5,25 proc. w skali roku, w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym; w kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych obligacje te będą oprocentowane w wysokości stopy referencyjnej NBP. Obligacje dwuletnie DOR są oprocentowane 5,50 proc. w skali roku, w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym; w kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych będą one oprocentowane w wysokości stopy referencyjnej NBP plus 0,25 proc.

