KO o raporcie NIK ws. CPK: miażdżący; to Centralna Porażka Komunikacyjna

Centralna Porażka Komunikacyjna - tak o budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego mówili w czwartek w Sejmie posłowie PO. Podkreślali, że raport NIK ws. CPK jest "miażdżący", bo wskazuje na brak uzasadnienia biznesowego opłacalności tej inwestycji pod względem ekonomicznym i społecznym.

Sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatrywała w czwartek informację Najwyższej Izby Kontroli (NIK) o wynikach kontroli budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Raport Izby ukazał się w czwartek na jej stronach. "Największa obecnie rządowa inwestycja w Polsce czyli budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego już na starcie ma opóźnienie" - czytamy w raporcie.

Izba wskazała, że przy tym tempie prac zakończenie budowy lotniska do końca 2027 roku jest zagrożone. "W dodatku: nadal nie wiadomo ile dokładnie będzie kosztować CPK, ani skąd będą pochodzić pieniądze na ten projekt. Aby nowy port lotniczy (komponent lotniczy) był opłacalny musiałby obsłużyć w 2030 r. - 24,3 mln pasażerów, a nakłady inwestycyjne nie mogą przekroczyć 46 mld zł" - napisano.

Wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała podczas posiedzenia sejmowej komisji wskazywał, że poniesione przez spółkę CPK wydatki były zgodne z przyjętym planem finansowym i nie przekroczyły zaplanowanego poziomu. "To, że w przyszłości mogą wystąpić jakieś ryzyka związane z tym, że wydatki były za duże, da się powiedzieć o każdej inwestycji. (...) Te wydatki, które były poniesione, które były faktycznie rozliczone, które można było skontrolować w ramach kontroli, zostały ocenione jako dokonywane zgodnie z zasadami gospodarności, były racjonalne i adekwatne do stopnia zaawansowania inwestycji" - powiedział Horała, odnosząc się do raportu NIK.

Do raportu odnieśli się w czwartek w Sejmie politycy KO. Maciej Lasek przypomniał, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, nazywana jest przez rząd PiS "największą inwestycją infrastrukturalną". "Na pewno jest to inwestycja najdroższa i tym bardziej powinna być bardzo dobrze przygotowana" - stwierdził. "A jak jest naprawdę? Raport NIK nie pozostawia złudzeń" - ocenił.

Jak mówił, kontrolerzy NIK wskazali, że "koncepcja budowy nie zawiera pełnego uzasadnienia biznesowego wskazującego na jej opłacalność pod względem ekonomicznym i społecznym". "Nie opracowano planu finansowego dla całej tej inwestycji, a harmonogram jest ogólnikowy i ma terminy, które są niemożliwe do dotrzymania" - dodał. Jak mówił, wnioski płynące z raportu pokazują, że nie wiadomo, czy ta budowa się opłaca, ile będzie kosztowała polskiego podatnika, a także skąd będą środki na tę budowę.

"Jedyne, co wiadomo przy budowie CPK, to wynagrodzenia dla pracowników i zarządu" - mówił Dariusz Joński. Wskazał, że w 2018 r. było to 250 tys. zł, a w 2019 r. zarząd CPK zainkasował już blisko 2 mln zł, a w 2020 r. zarobki zarządu CPK sięgnęły już prawie 3,5 mln zł. Zaznaczał, że jeśli przy realizacji tak dużej inwestycji brak kosztorysu i planu biznesowego, to należy zadać pytanie, dlaczego rząd realizuje tę budowę i wydaje nasze pieniądze. "To jest piąty rok synekur, piąty rok wysokich pensji i płacenia za pustą łąkę" - podkreślał. "To jest Centralna Porażka Komunikacyjna, tak powinno się to nazywać" - powiedział.

Franciszek Sterczewski relacjonował, że podczas czwartkowego posiedzenia sejmowej komisji infrastruktury, gdzie przedstawiano raport NIK, obecni byli również przedstawiciele mieszkańców terenów, gdzie ma zostać powstać CPK. "Są nie tylko zaniepokojeni, ale po prostu wściekli" - przyznał. Mówił, że dotychczas wszelkie próby dialogu mieszkańców z resortem infrastruktury i spółką CPK, kończyły się awanturami. "I tak będzie, dopóki strona rządowa nie zacznie traktować tych ludzi poważnie" - dodał. Podkreślał, że mieszkańcy boją się, że ich ziemie "będą przejęte od nich za jakieś groszowe stawki". Podkreślał, że raport NIK jest "miażdżący" dla ministerstwa i spółki CPK.

Cezary Grabarczyk przypomniał, że w trakcie pięciu lat budowy CPK wydane zostały publiczne środki. Przypomniał, że w 2010 roku, w trakcie kierowania przez niego resortem infrastruktury, prowadzono prace analityczne dot. koncepcji utworzenia nowego dużego Centralnego Portu Lotniczego w Polsce i powstał raport na ten temat. W tym kontekście pytał wiceministra infrastruktury Marcina Horałę, gdzie są opracowania obecnie rządzących, ponieważ do tej pory nikt ich nie poznał.

