KO: PiS dał dziś rolnikom coś, co wcześniej zabrał

PiS oddaje rolnikom to, co im wcześniej zabrał - tak przyjęcie w piątek nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników skomentowali na konferencji prasowej posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Sejm w piątek uchwalił nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zmiany mają spowodować podniesienie wysokości emerytur rolniczych w wyniku zmiany sposobu waloryzacji emerytur z KRUS.

Po głosowaniach odbyła się konferencja prasowa posłów klubu Koalicji Obywatelskiej - Doroty Niedzieli, Kazimierza Plocke, Marzeny Okły-Drewnowicz i Gabrieli Lenartowicz - w tej sprawie.

"To jest ustawa typowo wyborcza, PiS wprowadził kozę, a teraz ją wyprowadza" - powiedziała wiceprzewodnicząca sejmowej komisji rolnictwa Dorota Niedziela.

Przypomniała, że po 2017 roku, po zmianie ustawy o emeryturach "rolniczki i rolnicy mają wydłużony okres pracy". "Przed 2017 roku rolniczki przechodziły na emeryturę w wieku 55 lat, a rolnicy 60. Przez 5 lat PiS nic z tym nie zrobił i okradał rolników" - powiedziała Niedziela. "Przypuszczamy, że PiS zarobił na tym, że wydłużył wiek emerytalny, jakieś 4 miliardy zł, a dziś chwalą się, że dodają w ramach waloryzacji 2 miliardy" - dodała.

Kazimierz Plocke doprecyzował, że "w 2017 roku 4 tys. rolników nie mogło przejść na wcześniejszą emeryturę, bo przestał obowiązywać preferencyjny system emerytalny dla rolników". W wyniku tego, dodał, "rolniczki i rolnicy muszą pracować o 5 lat dłużej", odpowiednio: do 60 i 65 lat.

"Nikt inny jak rząd Beaty Szydło zmienił sposób waloryzacji dla rolników na bardzo dla nich niekorzystny" - mówiła Joanna Frydrych. "To jest manipulacja twierdzenie, że PiS coś daje rolnikom, on im oddaje to, co im zabrał" - dodała Frydrych.

Dotychczas waloryzacja emerytury rolniczej była przeprowadzana inaczej niż emerytury z ZUS, stąd powstały duże różnice miedzy tymi świadczeniami. Po marcowej waloryzacji w 2022 r. rolnicza emerytura podstawowa wynosi 1084,58 zł, a minimalna emerytura z ZUS - 1338,44 zł brutto. Oznacza to różnicę 253,86 zł.

W 2023 r. emerytura minimalna z ZUS może wzrosnąć do 1588,44 zł, a po zmianie przepisów emerytura podstawowa z KRUS wynosić będzie 1430 zł (90 proc. minimalnej emerytury wypłacanej z ZUS).

Przyjęte przepisy gwarantują, że emerytura rolnicza (po 25 latach opłacania składek) nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej z ZUS.

Ustawa wprowadza ponadto mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej lub składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych. Ta zmiana przepisów umożliwi uzyskanie dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do zasad, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Rozwiązanie to dotyczy ok. 97 tys. osób.

Wyrównanie zasad przyznawania emerytury w KRUS i ZUS z budżetu państwa to koszt ponad 2 mld zł. W tym roku w budżecie na emerytury rolnicze zarezerwowano ponad 20 mld zł. Nowe przepisy mają wejść w życie marca tego roku.

