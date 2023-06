KO: Program Mieszkanie Plus to wielki bubel

Program Mieszkanie Plus to jeden wielki bubel. Premier obiecywał program mieszkaniowy, który miał wesprzeć najuboższych, a stał się wielkim dramatem dla ludzi, którzy dali się złapać na obietnice rządowe - mówili w piątek politycy KO, którzy udali się na kontrolę do ministerstwa rozwoju i technologii.

W piątek politycy KO - Agnieszka Pomaska, Konrad Frysztak i Krzysztof Truskolaski - mówili na konferencji prasowej o programie Mieszkanie Plus podkreślając, że przed Sejmem odbywa się protest poszkodowanych tym rządowym programem, którzy mieli być jego beneficjentami, a stali się jego ofiarami.

Posłanka Pomaska poinformowała, że w związku z sytuacją poszkodowanych politycy KO udają się na kontrolę do ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy. "Premier Mateusz Morawiecki obiecywał wielki przełom, wielki program mieszkaniowy, który miał wspomóc najuboższych, rodziny z dziećmi, osoby starsze i niepełnosprawne. Dzisiaj ten program stał się kulą u nogi, stał się jednym wielkim dramatem dla tych, którzy dali się złapać na obietnice rządowe: obietnice mieszkania i bycia u siebie" - mówiła posłanka.

"Dzisiaj mieszkańcy, którzy skorzystali z programu Mieszkanie Plus zastanawiają się, jak związać koniec z końcem. Wyjątkowo bulwersujące jest to, że od kilku miesięcy mieszkańcy są zwodzeni przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra rozwoju i technologii Waldemara Budę, który uważa, że problem jest załatwiony" - powiedziała.

Frysztak przypomniał, że nawet prezes PiS Jarosław Kaczyński przyznał, że program Mieszkanie Plus nie udał się rządzącym. Jednocześnie polityk KO zwrócił uwagę, że mieszkańcy, którzy skorzystali z programu, do dziś nie zostali poinformowani, na jakich zasadach ten program zostanie zakończony. Dlatego, politycy KO chcą się dowiedzieć od ministra Budy: kiedy, na jakich zasadach, za jakie pieniądze i kto będzie mógł wykupić mieszkania. "Pytań jest więcej niż odpowiedzi, a minister Buda od kilku miesięcy milczy w tej sprawie" - podkreślił zaznaczając, że minister nie znalazł w piątek czasu dla polityków KO.

Truskolaski przypomniał, że politycy PiS zapowiadali, że chcą budować tanie mieszkania dla Polaków, ale nic z tego nie wyszło. Mówił, że rządzący uciekają od odpowiedzialności zostawiając samych sobie ludzi, którzy skorzystali z programu. "Ludzie, którzy zaufali rządowi, państwu i politykom PiS-u zostali oszukani i dzisiaj nie wiedzą, co zrobić" - powiedział. "Mieszkanie Plus to jeden wielki bubel" - oświadczył.

Ewa Syta z biura prasowego PFR Nieruchomości przekazała PAP, że w 14 lokalizacjach spółka zaoferuje możliwość zawarcia umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności lub zakupu lokali mieszkalnych np. na kredyt, w tym Bezpieczny Kredyt 2 proc.

Dodała, że "przygotowana przez PFR Nieruchomości oferta wykupu mieszkań została w dniu 15 czerwca zaprezentowana najemcom osiedla przy ul. Puszczyka w Gdyni". "Jest ona skierowana zarówno do tych, którzy chcą się stać właścicielami +tu i teraz+ i zdecydują się na zakup mieszkania na kredyt np. Bezpieczny Kredyt 2 proc. Średnia cena mkw. mieszkania na gdyńskim osiedlu wyniesie 7,7 tys. zł" - podkreśliła.

PFR Nieruchomości przedstawiła także warunki zawarcia umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. "Średnia stawka takiego najmu wynosi 46 zł za mkw. Najemca podpisując taką umowę płaci miesięczną kwotę, która zawiera opłatę za najem oraz część kapitałową związaną z wykupem. Po 25 latach staje się właścicielem mieszkania" - wskazała.

Trzecią opcją jest kontunuowanie najmu instytucjonalnego na dotychczasowych zasadach. Jak poinformowała Syta, w piątek 16 czerwca odbywają się indywidualne spotkania z mieszkańcami w Gdyni, podczas których prezentowane są cenniki poszczególnych mieszkań dla osób zainteresowanych ofertą wykupu.

Syta dodała, że mieszkańcy mają też możliwość pobierania dopłat do czynszu. "Obecnie korzysta z nich 70 proc. najemców w inwestycjach rynkowej części programu Mieszkanie Plus. Łączna suma miesięcznego wsparcia wynosi ponad 600 tys. zł" - wskazała. Wyjaśniła, że dopłaty przyznawane są zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu, która została w ostatnim czasie znowelizowana, a po wejściu w życie zmienionych przepisów dopłaty dla najemców zostaną podniesione. "Oznacza to, że wzrosną średnio o około 250 złotych miesięcznie. Po nowelizacji łączna suma dopłat wyniesie blisko milion złotych. Przykładowo najemca osiedla w Gdyni, który dziś pobiera dopłatę w wysokości 400 złotych, po złożeniu wniosku o waloryzację, jego dopłata wzrośnie do 730 złotych miesięcznie" - dodała.

Jak poinformowała mieszkańcy, którzy zdecydują się na zawarcie umów najmu z dojściem do własności będą objęci dodatkową dopłatą do tego rodzaju umowy. "Dopłaty zniwelują ewentualną różnicę pomiędzy opłatą za mieszkanie w tej formule, a ratą bezpiecznego kredytu 2 proc. na zakup tego mieszkania. Obecnie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad szczegółowymi rozwiązaniami w tym zakresie" - przekazała.

