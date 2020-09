Koalicja Cyfrowa krajów Europy Środkowej o Kodeksie Usług Cyfrowych

Koalicja Cyfrowa krajów Europy Środkowo-Wschodniej zgłosiła do KE propozycje stworzenia regulacji prawnych w Kodeksie Usług Cyfrowych, które będą umożliwiały rozwój nowoczesnych modeli biznesowych - poinformował Związek "Cyfrowa Polska" w komunikacie.

Jak podano, 14 organizacji z 11 państw krajów Europy Środkowo-Wschodniej reprezentujących sektor nowych technologii we wspólnym stanowisku zwróciło się do Komisji Europejskiej z propozycjami stworzenia takich regulacji prawnych, które będą umożliwiały rozwój nowoczesnych modeli biznesowych i rozwiązań technologicznych w idei Jednolitego Rynku Cyfrowego.

We wspólnej opinii zwróciły się do Komisji Europejskiej z propozycjami, które - ich zdaniem - powinna zawierać nowa regulacja. Pod stanowiskiem podpisali się przedstawiciele Bułgarii (National Digital Alliance), Chorwacji (HUP), Czech (ASE i SPCR), Estonii (ITL), Litwy (INFOBALT), Łotwy (LIKTA), Polski (Związek Cyfrowa Polska), Rumunii (APDETIC i ANIS), Słowacji (ITAS i SAPIE), Słowenii (Digital Coalition of Slovenia) oraz Węgier (IVSZ).

Stanowisko ma związek z rozpoczynającymi się w Komisji Europejskiej pracami nad Kodeksem Usług Cyfrowych (DSA), który obejmie ponowne otwarcie dyrektywy w sprawie handlu elektronicznego, a także wprowadzenie nowej regulacji ex ante dotyczącej konkurencji.

Jak zwrócono uwagę w stanowisku, Kodeks Usług Cyfrowych powinien gwarantować utrzymanie ochrony podstawowych praw. Dodano, że przyszłe regulacje muszą znaleźć równowagę między bezpieczeństwem cyfrowym a swobodą przepływu danych oraz rozwojem nowych usług.

Zdaniem sygnatariuszy nowa legislacja powinna również utrzymać jasne ramy odpowiedzialności ponoszonej przez pośredników w związku z nielegalnymi treściami. Dostawcy usług cyfrowych nie mogą zostać obarczeni obowiązkiem prewencyjnego analizowania i potencjalnego blokowania wszystkich treści zamieszczanych w ramach dowolnej usługi.

Według Cyfrowej Koalicji orzekanie, czy jest coś dozwolone, to obowiązek państwa - taka decyzja nie powinna należeć do prywatnych przedsiębiorstw. Dlatego też Kodeks Usług Cyfrowych powinien regulować kwestie dotyczące nielegalnych treści w oparciu o zasadę przejrzystości oraz jasno definiować, czym są "treści", "usługi", "produkty".

Według sygnatariuszy listu prawodawcy powinni dokładnie przyjrzeć się wpływowi nowego prawa na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich dalsze możliwości tworzenia innowacji. "Apelujemy, by tworząc regulacje dot. usług cyfrowych, nie dopuszczono do nadmiernego obciążenia sektora MŚP i start-upów. Projektując Kodeks Usług Cyfrowych, pamiętać należy o roli i możliwościach małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju innowacyjności" - podkreślono w stanowisku.

Cyfrowa Koalicja z krajów Europy Środkowo-Wschodniej podkreśla również, że nowe regulacje powinny unikać przyznawania niesprawiedliwej przewagi na skutek wpływu decydentów. Prawdziwy Jednolity Rynek Cyfrowy powinien oferować konkurującym na nim przedsiębiorstwom równe szanse wynikające wyłącznie z wyborów konsumentów i jakości oferowanych usług. Zdaniem organizacji sukces nowych usług cyfrowych nie może zależeć od aktualnego kalendarza politycznego. "W przeciwnym wypadku ryzykiem jest wzrost nierówności pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a w rezultacie, wewnętrzny rozłam cyfrowej wspólnoty. Należy też samym unikać przepisów, które mogą narazić wschodzące, nastawione na eksport, mniej zdywersyfikowane gospodarki Europy na szkodę" - napisano w stanowisku.

Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego "Cyfrowa Polska" to branżowa organizacja pracodawców zrzeszająca największe firm z branży RTV i IT - producentów, dystrybutorów i importerów działających na polskim rynku. Członkami Związku Cyfrowa Polska są: AB S.A., Action. S.A., Canon Polska Sp. z o.o., Google Commerce ltd., HP Inc Polska Sp. z o.o., Komputronik S.A., LG Electronics Polska Sp. z o.o, Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce Sp. z o.o., Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., Sony Europe B.V. (Sp. z o.o.), Tech Data Sp. z o.o.