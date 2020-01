Koalicja Obywatelska apeluje o zawieszenie lotów do i z Chin

Koalicja Obywatelska apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego i linii lotniczych LOT o zawieszenie lotów do i z Chin w związku z epidemią koronawirusa - poinformowali na piątkowej konferencji prasowej posłowie Dariusz Joński i Maciej Lasek.

Na piątkowej konferencji prasowej Joński zwracał uwagę, że w związku z epidemią koronawirusa "kolejne linie lotnicze zawieszają stałe połączenia z i do Chin".

"Apelujemy do pana premiera Morawieckiego o zawieszenie stałych połączeń lotniczych z i do Chin. Uważamy, że zdrowie, bezpieczeństwo pasażerów i załóg jest ważniejsze niż zysk spółki LOT. Tak zrobiły inne kraje i oczekujemy, że również premier Morawiecki wyda takie polecenie" - powiedział Joński.

Poseł Lasek dodał, że już 44 linie lotnicze wprowadziły ograniczenie lub zawieszenie połączeń z Chinami i zwracał uwagę, że nie jest do końca zbadana droga przenoszenia się koronawirusa.

"Coraz więcej specjalistów twierdzi, że największy wzrost zarażeń nastąpi za około 10 dni. Czy nie należy iść drogą tych linii lotniczych, które już wstrzymały połączenia lub ograniczyły" - powiedział Lasek.

"Codziennie na lotnisku Chopina ląduje 250 do 500 osób z Chin. Czy maseczki wydawane personelowi pokładowemu są wystarczającym zabezpieczeniem przy tak długiej inkubacji tego wirusa?" - pytał.

Dopytywał też, czy prawdą jest, że lekarz przedstartowy w LOT odmawia wydawania zwolnień z lotu tym członkom personelu pokładowego lub załóg, którzy zwracają dolegliwości przed lotem do Pekinu.

"Samoloty, które wykonują loty do Chin są w ciągłej rotacji, dzisiaj lecą do Pekinu, jutro do Nowego Jorku, czy monitorowane jest ryzyko przenoszenia wirusa przez system klimatyzacji, czy filtry, które są stosowane, podlegają sterylizacji?" - pytał Lasek.

Posłowie KO zaapelowali również "do zarządu LOT o ponowne rozważenie czasowego wstrzymania lotów z Chin do czasu ustabilizowania się sytuacji". Przypomnieli, że z Warszawy jest 9 połączeń do i z Chin tygodniowo.

Według ostatnich informacji przekazanych przez chińskie służby medyczne, liczba zakażonych koronawirusem w tym kraju wynosi obecnie 9692. W prowincji Hubei, którego stolicą jest Wuhan, zmarły 204 osoby, a w całych Chinach - 212. Około 100 przypadków wykryto za granicą, ale nie ma na razie doniesień o zgonach w innych krajach.

Na wstrzymanie ruchu lotniczego z Chinami zdecydowały się w czwartek Włochy, gdy wykryto w tym kraju dwa pierwsze przypadki koronawirusa.