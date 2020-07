Koalicja Obywatelska chce informacji w Sejmie o sytuacji górnictwa i planach likwidacji kopalń

Koalicja Obywatelska będzie wnioskować o przedstawienie podczas najbliższego posiedzenia Sejmu informacji o sytuacji górnictwa węgla kamiennego oraz planach likwidacji kopalń. Posłowie KO oceniają, że "górnictwo pod rządami PiS upada".

"Kampania wyborcza się skończyła. Wczoraj mogliśmy dowiedzieć się nieco prawdy o tym, w jakiej kondycji jest polskie górnictwo. Dlatego podczas najbliższego posiedzenia Sejmu będziemy domagać się od rządu, od ministra aktywów państwowych, wicepremiera Jacka Sasina, rzetelnej informacji dotyczących planów likwidacji kopalń przez rząd Mateusza Morawieckiego" - powiedział podczas środowej konferencji prasowej w Katowicach śląski poseł KO Wojciech Król.

We wtorek na spotkaniu górniczych związkowców z zarządem PGG i szefem MAP Jackiem Sasinem miał być przedstawiony program naprawczy dla PGG, w którym - jak informowano wcześniej nieoficjalnie - była m.in. propozycja likwidacji kopalń Ruda i Wujek, zatrudniających łącznie ponad 7,7 tys. osób i wydobywających rocznie ponad 5,1 mln ton węgla. Odchodzący z pracy górnicy mieliby skorzystać z wartych ok. 1,5 mld zł osłon - urlopów przedemerytalnych i jednorazowych odpraw pieniężnych. Mowa była również o zawieszeniu wypłat tzw. czternastej pensji i powiązaniu 30 proc. wynagrodzenia z wydajnością pracy.

Publikowane w ostatnich dniach w mediach nieoficjalne informacje o proponowanych rozwiązaniach wywołały oburzenie górniczych związkowców, którzy oceniali program jako całkowicie nieakceptowalny i zagrozili rozpoczęciem protestów. W efekcie we wtorek nie doszło do prezentacji programu - postanowiono, że powstanie wspólny zespół, z udziałem przedstawicieli rządu, PGG i związkowców, który do końca września opracuje nowy plan. W środę śląscy posłowie KO wezwali rząd do "przedstawienia prawdy" o sytuacji górnictwa i planach jego restrukturyzacji.

"Będziemy także pytać, czy prawdą jest, że w ciągu najbliższych miesięcy fizycznie braknie pieniędzy na wypłaty dla pracowników tego sektora (...). Będziemy również pytać, kto w ciągu ostatnich miesięcy doprowadził do upadku Polską Grupę Górniczą. Dzisiaj dowiadujemy się, że PGG jest w finansowej ruinie, a jeszcze przed wyborami dowiedzieliśmy się z ust kandydatów - wcześniej Mateusza Morawieckiego, następnie kandydata, urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy - że górnictwo ma się dobrze. Dlatego będziemy pytać podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, jaka jest prawda" - tłumaczył na konferencji prasowej poseł Król.

Lider śląskich struktur Platformy Obywatelskiej Wojciech Saługa, komentując wycofanie się resortu aktywów z ogłoszenia planu dla PGG, ocenił, że we wtorek w Katowicach "wicepremier Sasin ogłosił, że nie ma czegoś, co niby miało być; ale strategia kłamstw nie uratuje Śląska, nie uratuje śląskiego górnictwa" - powiedział Saługa, według którego górnictwo jest obecnie w tragicznej sytuacji.

"Opadł kurz kampanii wyborczej. W kampanii prezydent Duda rozdawał bułeczki górnikom, w kampanii - w lutym - była 6-procentowa podwyżka dla górników, a dzisiaj słyszymy, że górnikom trzeba zabrać pensje i trzeba zlikwidować ponad 7 tys. miejsc w pracy, ponieważ kopalnie najnormalniej nie mają środków na wypłaty" - mówił lider śląskiej PO, nazywając kłamstwem opinie, że "górnictwo wstało z kolan i ma się dobrze".

"Wczoraj usłyszeliśmy (...), że brakuje na wypłaty, że trzeba zamknąć kopalnie i że to wszystko, czym mamiono górników po to, żeby zdobywać ich głosy w kampanii wyborczej, jest już dzisiaj nieważne - naprawdę górnictwo pod rządami PiS upada" - podsumował Saługa, zarzucając premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że nie ma odwagi przyjechać na Śląsk i spotkać się z górniczymi związkami.

Jeszcze przed środową konferencją prasową parlamentarzystów KO, do sprawy wtorkowych rozmów wicepremiera Sasina z górniczymi związkami odniosła się europosłanka PiS Izabela Kloc, która zapewniła w oświadczeniu, że "póki rządzi PiS nie ma mowy o działaniach, które mogłyby zdestabilizować Śląsk". Jej zdaniem, "przygotowany w Ministerstwie Aktywów Państwowych plan drastycznych cięć w górnictwie był niepotrzebny, bo i tak nie zostałby zrealizowany".

"Mogę zapewnić związkowców, że nie czeka nas czwarte powstanie (śląskie, o którym mówili przedstawiciele górniczych związków - PAP), ale pokojowe rozmowy, które nie osłabią, ale wzmocnią gospodarczy potencjał naszego regionu" - napisała w środę posłanka Kloc.

"Kluczowe znaczenie miało spotkanie wicepremiera Jacka Sasina ze śląskimi parlamentarzystami PiS, do którego doszło przed rozmowami ze związkowcami w Urzędzie Wojewódzkim. Większość posłów i senatorów dała jasno do zrozumienia, że nie ma ich przyzwolenia na plan likwidacji górnictwa. Zgody na to absolutnie nie daje także premier Mateusz Morawiecki co powinno uciąć wszelkie spekulacje na temat rzekomych rządowych zakusów na tę branżę. Ze strony państwa nie ma takiej woli, ani potrzeby" - napisała posłanka Kloc.

Przyznała, że "w górnictwie nie dzieje się dobrze - Bruksela narzuca kolejne obostrzenia, spadają ceny węgla na światowych giełdach, a na dodatek koronawirus najmocniej zaatakował śląskie kopalnie". Posłanka oceniła, że na forum UE "Polska wywalczyła czas i pieniądze na racjonalną oraz bezpieczną transformację energetyczną". "Mateusz Morawiecki zagwarantował Polsce także własne tempo w dochodzeniu do neutralności klimatycznej. Nie musimy nerwowo czekać na rok 2050. Dojdziemy do Zielonego Ładu wtedy, kiedy Śląsk będzie na to gotowy" - zapewniła w środę europarlamentarzystka PiS.