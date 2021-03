Kobietom w biznesie wciąż pod górkę

Tylko dwie na dziesięć polskich firm mają prezesa kobietę - wynika z przygotowanej dla "Rzeczpospolitej" analizy wywiadowni gospodarczej Bisnode A Dun & Bradstreet Company. Nieco lepsza jest sytuacja, jeśli pod uwagę weźmiemy członków zarządu – tam odsetek pań sięga 32 proc. - podał dziennik w poniedziałek.

Jak czytamy, "kobiet, które osiągają biznesowe szczyty, wcale w Polsce nie przybywa. Przyszłość też nie rysuje się najlepiej, bo pandemia może zahamować kobiece kariery i zmniejszyć ich udział we władzach firm. Bo choć lockdowny i zamknięcia szkół zwiększyły obciążenie obowiązkami domowymi wszystkich pracujących rodziców, to w przypadku pań ilość domowych prac wzrosła niemal dwukrotnie". "Jeśli firmy nie zadbają o odpowiednie działania, to koronawirus może spowodować znaczącą utratę talentów" - podkreśla cytowana w "Rz" Nicole Voigt, partner i dyrektor zarządzająca w BCG.

"Wciąż nierozwiązany jest problem nierówności wynagrodzeń na tych samych stanowiskach ze względu na płeć. Mimo unijnych dyrektyw i zapisów w krajowych przepisach w całej Unii Europejskiej kobiety zarabiają średnio o 14 proc. mniej niż mężczyźni. W Polsce mężczyźni zarabiają ok. 19 proc więcej niż kobiety, jeśli chodzi o płace zasadnicze, a ok. 30 proc. więcej w dodatkowych elementach wynagrodzenia - przypomina cytowana przez "Rz" Konfederacja Lewiatan.