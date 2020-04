Koch z MF: dzięki usłudze Twój e-PIT w zeszłym roku zaoszczędzono 40 ton papieru

Dzięki usłudze Twój e-PIT w zeszłym roku zaoszczędzono ok. 40 ton papieru, nie trzeba było ściąć ok. 670 drzew - mówi PAP pełnomocnik ministerstwa finansów ds. informatyzacji Przemysław Koch. Zachęca do rozliczania się przez Twój e-PIT - można to zrobić nawet za pomocą Smart TV czy konsoli do gier.

Jak zaznaczył Koch, w rozliczeniach PIT za zeszły rok standardowy termin to 30 kwietnia, ale w związku z pomocą wynikającą z Tarczy Antykryzysowej, w tym roku czas na to jest dłuższy - do 1 czerwca, ponieważ 31 maja to niedziela, dzień wolny od pracy. Wyjaśnił, że chodzi przede wszystkim o przedsiębiorców, bowiem osoby, które otrzymują przychody z umów o pracę, zostaną rozliczone automatyczne przez fiskusa w oparciu o usługę Twój e-PIT. System złoży sam za nich PIT-37 bądź PIT-38 - w przypadku osób uzyskujących dochody kapitałowe.

"Jeżeli przedsiębiorca złoży swój PIT do 1 czerwca, to nie będzie się to wiązać z żadnymi sankcjami" - podkreślił Koch. "Dodatkowo, jeżeli ktoś będzie miał kwotę do zapłaty wynikającą ze złożonego PIT i nie zostanie ona uregulowana do końca kwietnia, to podobnie, za okres od 1 maja do 1 czerwca nie będzie żadnych negatywnych konsekwencji dla podatnika, mandatów czy odsetek za nieterminową wpłatę" - powiedział.

Wymienił kilka nowości, które pojawiły się w tegorocznym rozliczeniu w porównaniu z ubiegłorocznym. Po pierwsze wskazał na uwzględnienie przez usługę Twój e-PIT zmian podatkowych, które zaszły w ubiegłym roku: obniżoną do 17 proc. stawkę podatku obowiązującą od października ub.r. i zerową stawkę podatku dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia, a osiągają przychody z tytułu umowy o pracę.

"Ulgę dla młodych w sposób automatyczny uwzględniliśmy w ponad 1,6 mln przygotowanych PIT-ów w usłudze Twój e-PIT" - powiedział przedstawiciel Ministerstwa Finansów.

Dodał, że usługa Twój e-PIT została zintegrowana z rejestrem instytucji szkolnictwa wyższego prowadzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki temu w sposób automatyczny wykazuje ulgę na dzieci w sytuacji, kiedy dziecko jest pełnoletnie i kontynuuje naukę na uczelniach publicznych.

"Niestety, nie mamy danych z uczelni niepublicznych, więc jeśli czyjeś dziecko pobiera naukę na takiej uczelni, to wówczas podatnik musi ulgę wprowadzić w sposób manualny" - wyjaśnił.

Zaznaczył, że w tym roku nastąpiła także pełna integracja usługi Twój e-PIT z rejestrem PESEL, dzięki czemu fiskus ma informację o nowo narodzonych dzieciach w ciągu roku oraz o takich sytuacjach losowych jak śmierć dziecka. Informacje te są wykorzystywane do uwzględnienia ulgi na dzieci przy sporządzaniu PIT-ów - adekwatnie do liczby miesięcy, w których ulga przysługuje.

Koch, zachęca do skorzystania z usługi Twój e-PIT, przypominiał, że można to zrobić nie tylko za pomocą urządzeń standardowych, jak komputer, tablet czy smartfon. "W statystykach dot. wykorzystania usługi Twój e-PIT widzimy, jakie urządzenia zostały użyte do rozliczenia deklaracji. Okazuje się, że niektórzy podatnicy wysłali deklarację PIT za pomocą telewizora z funkcją smart - w zeszłym roku było ok. 1500 takich deklaracji - a nawet konsoli do gier. Dzisiaj złożenie PIT-a jak tak proste, że można je wysłać w przerwie na reklamę, albo pomiędzy jedną rozgrywką +FIFA+ a drugą" - mówił Koch.

Jego zdaniem rok 2019 był krokiem milowym, jeżeli chodzi o elektroniczne rozliczenia, kiedy ruszył Twój e-PIT. "Z poziomu 42 proc. deklaracji papierowych w 2018 r. zeszliśmy do poziomu 18 proc. w 2019 r., co oznacza praktycznie 25 proc. spadek deklaracji papierowych w stosunku do elektronicznych" - poinformował Koch.

"To oznacza także, że z urzędów skarbowych z roku na rok zniknęło około 5 milionów deklaracji papierowych, czyli ok. 50 mln sztuk kartek formatu A4" - dodał. Pełnomocnik MF ds. informatyzacji obliczył, że to daje ok. 100 tys. ryz papieru, które ważą około 40 ton. "Dzięki temu nie trzeba było ściąć 670 drzew, aby ten papier wyprodukować i zadrukować" - powiedział rozmówca PAP.

Natomiast z tegorocznych danych resortu finansów wynika, że od stycznia br. do końca marca br. w formie papierowej złożono do urzędów skarbowych 983 tys. deklaracji, podczas gdy w tym samym okresie ubiegłego roku, było ich 1,6 mln, a dwa lata temu 2,6 mln. "Dane te potwierdzają, że nasze działania są krokami milowymi w cyfryzacji podatków" - ocenił Koch.

Dodał, że w zeszłym roku 2,2 mln deklaracji zostało złożonych automatycznie przez fiskusa w systemie Twój e-PIT, po tym, jak podatnik "nie zrobił nic", czyli w ogólne nie zajrzał do tego systemu.

Koch przypomniał jednocześnie, że w zeszłym roku 14,5 miliona podatników przekazało 1 proc. podatku na prawie 9 tys. Organizacji Pożytku Publicznego - trafiło do nich 875 mln zł. Pełnomocnik MF. ds. informatyzacji liczy, że w tym roku uda się osiągnąć 1 mld zł.

Jak dodał, przy okazji prac nad tarczą antykryzysową wydłużono termin na złożenie deklaracji PIT-OP przez emerytów czy rencistów. Są one składane przez osoby rozliczane przez ZUS i służą wyłącznie wskazaniu organizacji pozarządowej, która jest uprawniona do otrzymania 1 proc. podatku.

"Termin na złożenie PIT-OP, który był do 30 kwietnia, został przedłużony do 1 czerwca br. Będzie można tego dokonać za pomocą usługi Twój e-PIT, która będzie dostępna także w maju" - poinformował.

Zgodnie z danymi MF, do wtorku za pomocą usługi Twój e-PIT złożono ponad 4,5 mln deklaracji.