Kołakowski: resort przygotowuje program odbudowy pogłowia świń

Na przełomie maja i czerwca ma być gotowy kompleksowy program odbudowy pogłowia trzody chlewnej w naszym kraju - poinformował w środę wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski.

Sejmowa komisja rolnictwa zajmowała się w środę dyskusją na temat stanu i perspektywy odbudowy hodowli trzody chlewnej w Polsce, a także efektów oraz kosztów realizowanych programów w latach 2019-2022.

Utrzymująca się trudna sytuacja oraz występujące problemy na rynku wieprzowiny wymagają podjęcia działań i wypracowania odpowiednich rozwiązań w celu nie tylko odbudowy krajowego pogłowia świń, ale także rozwoju tego sektora produkcji w Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym minister rolnictwa w czerwcu ubiegłego roku powołał Zespół do spraw opracowania strategii rozwoju sektora wieprzowiny i przetwórstwa mięsnego - poinformował Kołakowski.

W skład tego zespołu weszły instytucje, organizacje rolnicze i branżowe.

Dotychczas odbyły się trzy posiedzenia tego zespołu, ostatnie w marcu br. Podczas tych posiedzeń wskazano i zebrano najistotniejsze problemy, które utrudniają produkcję oraz odbudowę pogłowia i rozwoju gospodarstw utrzymujących świnie.

Jako istotne wskazano kwestie dotyczące budowy i rozbudowy chlewni. Zostaną one przekazane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii, z prośbą o przegląd przepisów dotyczących tych zagadnień pod względem możliwych do wprowadzenia zmian, mogących doprowadzić do uproszczenia procesów inwestycyjnych - zaznaczył wiceminister.

"Być może jeszcze w kwietniu odbędzie się wielkie plenarne posiedzenie zespołu, w którym będą uczestniczyć - poza pracownikami resortu i instytucji podległych resortowi - przedstawiciele branży przetwórstwa i hodowców" - powiedział Kołakowski.

Jak mówił, maj będzie miesiącem pisania projektu i na przełomie maja/czerwca nastąpi jego ogłoszenie. "Obecnie jest 56 tys. gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej, chciałbym by w wyniku realizacji tego programu było ich przynajmniej 100 tys. Na pewno trzeba będzie przeznaczyć znaczące środki finansowe na tę odbudowę, "ale nie ma innego wyjścia" - tłumaczył Kołakowski.

Niezależnie od przygotowywania programu, resort prowadził szereg działań związanych z pomocą finansową dla producentów świń - dodał wiceminister. M.in. jest to wsparcie na rozwój prosiąt i produkcji świń w ramach PROW 2014-2020, pomoc na walkę z wirusem ASF, na bioasekurację, pomoc z tytułu strat spowodowanych przez Covid-19 czy z powodu wojny na Ukrainie - wyliczał wiceminister.

Posłowie opozycji i przedstawiciele hodowców świń zarzucili Kołakowskiemu zbyt długi okres prac nad programem. Przedstawiciele Polskiego Związku Niezależnych Producentów Świń mówili m.in. o braku rozwiązań, które zachęciłyby rolników do chowu świń, o braku opłacalności produkcji, o zbyt wolnym znoszeniu stref ochronnych wz. z ASF, o czekaniu kilka lat na pozwolenie na budowę chlewni.

Poseł Zbigniew Ajchler(niez.), natomiast zwrócił uwagę na to, że grzechem kolejnych rządów, w sprawie hodowli trzody, jest zaniechanie podejmowania decyzji. Jego zdaniem hodowla trzody wymaga nie doraźnej pomocy, a systematycznego wsparcia, tak by rolnik wiedział, jaki zysk osiągnie ze swojej produkcji. A na wprowadzenie takich rozwiązań potrzebne są ogromne środki.

"Proszę o zrozumienie, to się nie da pochopnie zrobić (...) nie jest problemem odbudowa stada, tą barierą jest cena żywca w ubojni. Tu jest problem opłacalności" - powiedział Kołakowski odnosząc się do uwag posłów i przedstawicieli hodowców. Dodał, że 90 proc. przetwórstwa mięsnego jest w rękach kapitału obcego.

