"Kolej mogłaby wrócić do dziesiątków miast w Polsce"

Samorząd województwa dolnośląskiego, przejmując nieczynne od lat linie kolejowe, chce przywrócić połączenia kolejowe do niemal 30 miast w regionie. „Dzięki samorządom kolej mogłaby wrócić do ponad setki miast w Polsce” - uważa wiceprzewodniczący klub radnych Bezpartyjni Samorządowcy w Sejmik Województwa Dolnośląskiego Patryk Wild.

W ubiegłym roku samorząd województwa dolnośląskiego przejął od PKP SA około 100 kilometrów linii kolejowych, które od lat są nieczynne. To między innymi trasy Kobierzyce - Niemcza - Piława Górna, Jerzmanice Zdrój - Lwówek Śl., a wcześniej linę do Bielawy, na której, po remoncie, już uruchomiano połączenia kolejowe. Pod zarządem samorządu są też wyremontowane i użytkowane linie z Wrocławia do Trzebnicy oraz łącząca Szklarską Porębę z czeskim Harrachovem, która jest najwyżej położoną, czynną trasą kolejową w Polsce.

Patryk Wild, wiceprzewodniczący klub radnych Bezpartyjni Samorządowcy w Sejmik Województwa Dolnośląskiego (ugrupowanie to rządzi w koalicji z PiS na Dolnym Śląsku), w rozmowie z PAP przypomniał, że samorząd województwa jest obecnie na etapie przejmowania kolejnych linii kolejowych, tym razem od PKP PLK. To nieczynne linie do Świeradowa-Zdrój, Karpacza, Góry Śl. oraz Chocianowa - łącznie około 60 kilometrów tras kolejowych.

Wild powiedział, że przez lata na terenie dzisiejszej Polski zlikwidowano około 6 tys. kilometrów lokalnych linii kolejowych. "My, jako samorząd województwa dolnośląskiego, chcemy na naszym terenie w najbliższych latach przejąć i przywrócić połączenia kolejowe na nieczynnych od lat liniach o łącznej długości 350 kilometrów a na około 40km już to zrobiliśmy" - mówił.

Samorządowiec wskazał przy tym, że centralne zarządzanie takimi liniami, jak to dzieje się obecnie, jest "z gruntu nielogiczny". "Te linie od początku swojego powstania służyły lokalnym potrzebom i były budowane przez lokalne podmioty samorządowe lub prywatne. Dziś mamy taką sytuację, że na liniach przez nas przejętych jeździ właściwie tylko nasz przewoźnik - Koleje Dolnośląskie na nasze zamówienie, a zatem absurdem jest, aby ta infrastruktura była zarządzana centralnie" - mówił.

Wild podkreślił, że na niektórych przejmowanych przez samorząd województwa dolnośląskiego liniach, oprócz pociągów pasażerskich Kolei Dolnośląskich, mógłby też jeździć składy towarowe transportujące kruszywa z kamieniołomów. "To się opłaca państwu polskiemu, jest to pomysł systemowo logiczny, a my mamy wyspecjalizowaną strukturę do zarządzania koleją w postaci Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei" - powiedział samorządowiec.

Wild zwrócił uwagę, że przywracając nieczynne od lat połączenia kolejowe, samorząd likwiduje wykluczenia transportowe na Dolnym Śląsku. W ciągu najbliższych lat władze województwa chcą przywrócić połączenia kolejowe do blisko 30 miasta w regionie. "Zadaniem na tę i kolejną kadencję jest doprowadzenie publicznego transportu regionalnego do każdej gminy w województwie" - powiedział Wild.

Samorządowiec podkreślił, że rząd wspiera dolnośląskie samorząd w przejmowaniu linii kolejowych, ale Bezpartyjni Samorządowcy chcą też mieć dostęp do pieniędzy z rządowego programu Kolej Plus. "Ułomnością tego programu jest to, że dostęp to środków ma tu właściwie tylko PKP PLK. Tymczasem te środki powinny być przeznaczone po prostu dla zarządców publicznej infrastruktury kolejowej" - powiedział Wild.

Według szacunków na remont przejmowanych przez dolnośląski samorząd linii kolejowych potrzebne jest około 600-700 mln zł. Wild liczy na środki z programu Kolej Plus oraz środku unijne. "Zakładamy, że dofinansowanie zewnętrzne to około 85 proc. kosztów inwestycji" - powiedział.