Kolej w sobotę wznowi bezpośrednie połączenia z Krakowa do Bielska-Białej

17 września kolej wznowi bezpośrednie połączenia z Krakowa do Bielska-Białej, to efekt zakończenia pierwszego etapu budowy łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej – poinformowała w czwartek Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.

Łącznica kolejowa to rozwiązanie, które eliminuje konieczność zmiany kierunku jazdy pociągów na stacji Kalwaria Zebrzydowska-Lanckorona. "Dzięki temu, możliwy będzie bezpośredni przejazd pociągów na trasie Kraków - Bielsko-Biała - Kraków. Łącznica usprawni ruch kolejowy i skróci o blisko 15 minut czas jazdy pociągiem z Krakowa do Wadowic, Andrychowa i Bielska-Białej" - powiedziała przedstawicielka PKP PLK.

Jak dodała Szalacha, łącznica ma długość blisko 500 m. Łączy dwie istniejące zelektryfikowane linie kolejowe: nr 97 ze Skawiny do Żywca oraz nr 117 z Kalwarii Zebrzydowskiej-Lanckorony do Bielska-Białej.

"17 września wznowienie bezpośrednich połączeń z Krakowa do Bielska- Białej zakończy się pierwszy etap tej inwestycji. W tej części prace wymagały przez miesiąc zmian w organizacji ruchu. Dobudowano w tym czasie m.in. fragment nasypu kolejowego i sieć trakcyjną w miejscu włączenia nowej linii do czynnych torów linii nr 97 i 117. Rozbudowano istniejący most kolejowy nad ciekiem wodnym. Istotna była też zabudowa rozjazdu na linii kolejowej 117 wraz z odcinkami torów dojazdowych" - podała Dorota Szalacha.

Przedstawicielka PKP PLK zaznaczyła, że prace w kolejnym etapie nie będą wymagały wprowadzenia komunikacji zastępczej. "Roboty obejmą dalsze formowanie nasypu kolejowego i budowę dwóch przepustów. Kontynuowana będzie jednocześnie budowa sieci trakcyjnej, torów i odwodnienia łącznicy. W zakresie kolejnych prac jest również budowa zasilania, oświetlenia oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym" - dodała.

Koszt inwestycji to blisko 23 mln zł. PKP PLK przy jej realizacji posiłkuje się funduszami europejskimi.

Oddanie do użytku łącznicy ujęte jest już w grudniowym rozkładzie jazdy 2023/2024.

Budowa łącznicy to jedno z przedsięwzięć, których celem jest poprawa atrakcyjności linii Kraków - Bielsko-Biała. PKP PLK zrealizowały już inwestycje za 129 mln zł.

