Koleje Dolnośląskie kupiły 12 pociągów elektrycznych od Pesy

Koleje Dolnośląskie podpisały w poniedziałek umowę z bydgoską firmą Pesa na dostawę kolejnych 12 pięcioczłonowych pociągów elektrycznych Elf 2. Łącznie do 2024 roku spółka dostarczy dolnośląskiemu przewoźnikowi 25 tego typu pojazdów.

"Jako samorząd województwa konsekwentnie realizujemy nasze priorytety w zakresie poprawy dostępności transportowej w regionie. Chcemy, żeby mieszkańcy Dolnego Śląska i nie tylko poruszali się w sposób szybki i bezpieczny. Im więcej osób korzysta z transportu publicznego, tym mniej pojazdów na drogach i w konsekwencji mniejsze zanieczyszczenie powietrza" - mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Podpisany we wrześniu 2020 roku kontrakt pomiędzy dolnośląskim przewoźnikiem a firmą Pesa na zakup pięciu elektrycznych pociągów typu Elf 2 zakładał opcję dokupienia kolejnych 20 sztuk. W marcu ubiegłego roku spółka zakupiła osiem kolejnych pojazdów z opcji za kwotę 232,5 mln zł. Dziś Koleje Dolnośląskie dopełniły kontrakt, realizując prawo zamówienia z opcji kolejnych 12 pojazdów, za łączną kwotę 348,5 mln zł.

"Koleje Dolnośląskie będą dysponowały największą w Polsce flotą pociągów typu Elf 2 liczącą 25 sztuk" - wskazał marszałek.

Prezes Kolei Dolnośląskich Damian Stawikowski podkreślił, że jest to największe zamówienie w historii tego przewoźnika. "Łącznie w tej kadencji Koleje Dolnośląskie zakupiły 31 pojazdów. Jesteśmy też w trakcie realizacji budowy hali serwisowej za kwotę 950 mln zł. Te wszystkie inwestycje nie byłyby możliwe bez decyzji naszego właściciela, województwa dolnośląskiego. Chciałbym także podziękować władzom PKO Banku Polskiego za to, że dały nam takie narzędzie finansowe, które umożliwiło realizację inwestycji na tak historycznym poziomie" - stwierdził.

W ramach porozumienia bank udzielił spółce kredytu inwestycyjnego w kwocie 255 mln zł oraz kredytu obrotowego w wysokości 30,5 mln zł. Udział własny Kolei Dolnośląskich wynosi minimum 8 proc., a zabezpieczenie stanowią zakupione pojazdy oraz cesja z umowy przewozowej z UMWD.

Członek zarządu Kolei Dolnośląskich Wojciech Zdanowski poinformował, że nowe pojazdy pojawią się na dolnośląskich torach w 2024 roku. Mają zastąpić najbardziej wysłużony tabor.

"Inwestujemy w ekomobilność, czyli oprócz pociągów hybrydowych, które były kupowane wcześniej i stanowią nowość na Dolnym Śląsku, teraz rozbudowujemy flotę pojazdów elektrycznych, które obsługują najbardziej obciążone linie w naszym regionie, a także większość połączń aglomeracyjnych na Dolnym Śląsku" - mówił.

Jak podkreślił, dzięki najnowszej inwestycji znacznie wzrośnie pojemność pociągów przewoźnika. "Będą one dysponowały wszystkim tym, czym mają dysponować nowoczesne pojazdy elektryczne, czyli niskowejściowość ułatwiająca pasażerom wsiadanie i wysiadanie, systemy informacji pasażerskiej, klimatyzacja, bardzo nowoczesny napęd o mocy ponad 2 MW, z możliwością rekuperacji energii do sieci trakcyjnej. To olbrzymi progres jeśli chodzi o zdolności przewozowe Kolei Dolnośląskich" - tłumaczył Zdanowski. Dodał, że dzięki kontraktowi flota przewoźnika będzie docelowo liczyła 88 pojazdów.

Model Elf 2 należy do najnowszej generacji pociągów elektrycznych zaprojektowanych przez Pesa Bydgoszcz. Pojazdy te mogą rozwijać prędkość maksymalną 160 km/h. Posiadają 250 miejsc siedzących, a łącznie będą mogły zabrać na pokład ponad 540 pasażerów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl