Koleje Dolnośląskie odnotowały nowy rekord przewozowy

Blisko półtora miliona pasażerów skorzystało w maju z pociągów Kolei Dolnośląskich - poinformował przewoźnik. Dodano, że to 10 proc. więcej podróżnych niż w rekordowym do tej pory październiku 2019 roku.

Regionalny przewoźnik, który podsumował wyniki za drugi kwartał 2022 roku poinformował we wtorek, że liczba pasażerów, którzy skorzystali z usług Kolei Dolnośląskich w maju sięgnęła 1,48 mln osób, co oznacza nowy rekord przewozowy. Poprzedni został odnotowany 2,5 roku temu, kiedy to z pociągów przewoźnika skorzystało 1,38 mln podróżnych. "Jeśli przyrosty pasażerskie w drugiej połowie roku będą kształtować się na podobnym poziomie, Koleje Dolnośląskie odnotują wynik przekraczający 15 mln pasażerów" - podała spółka.

Zdaniem prezesa Kolei Dolnośląskich Damiana Stawikowskiego, wynik ten pokazuje, że pasażerowie nie tylko wrócili do kolei po pandemii, ale też ta forma podróży przekonuje do siebie coraz więcej mieszkańców Dolnego Śląska. "Bardzo nas cieszy, że nowi pasażerowie wybierają kolej, bo jest to nie tylko najszybsza forma poruszania się po naszym województwie, ale również jedyny sposób na poprawę mobilności w największych aglomeracjach naszego województwa. Szczególnie w tych trudnych czasach" - powiedział.

"To, że Dolnoślązacy wybierają pociągi, cieszy szczególnie w zestawieniu z liczbami dotyczącymi ruchu samochodowego - do Wrocławia codziennie wjeżdża 240 tys. samochodów, a w mieście tworzą się ogromne korki. Nie istnieje inna forma ich zmniejszenia, jak sprawna kolej aglomeracyjna wpięta w sieć połączeń w całym województwie" - podkreślił wiceprezes Kolei Dolnośląskich Wojciech Zdanowski dodając, że z tego też powodu powstał projekt Dolnośląskiej Kolei Aglomeracyjnej (DKA) obsługiwany przez Koleje Dolnośląskie.

W ramach DKA realizowane są m.in. połączenia z Wrocławia Głównego do Świdnicy przez Sobótkę, czy też dwie trasy do Jelcza-Laskowic - przez Siechnice i Dobrzykowice. Dzięki temu - jak podała spółka - od września liczba połączeń do tej podwrocławskiej miejscowości sięgnie 36 par pociągów dziennie.

