Od soboty Koleje Dolnośląskie ponownie uruchomią sezonowe połączenia do czeskiego Skalnego Miasta. Ciesząca się popularnością wśród Dolnoślązaków trasa będzie dostępna aż do jesieni.

Adršpach, położony w Górach Stołowych, znajduje się ledwie kilka kilometrów od polsko-czeskiej granicy. Pierwsze pociągi Kolei Dolnośląskich wyjechały na tę trasę w 2018 roku. Rzecznik KD Bartłomiej Rodak zwrócił uwagę, że pilotażowy projekt tak spodobał się mieszkańcom województwa, że sezonowe połączenia stały się obowiązkowym punktem letniego rozkładu jazdy. Co roku pociągi KD inaugurują sezon na tej trasie w kwietniu.

"W tym roku wracamy na dobre tory szybciej, umożliwiając przejazd do malowniczych terenów w Czechach już w czasie świąt Wielkanocnych. Dla wielu osób może być to ciekawa alternatywa na spędzenie czasu z bliskimi w towarzystwie natury" - podkreślił Rodak.

Skalne Miasto to jedna z bardziej rozpoznawalnych czeskich atrakcji. Co roku miejsce to odwiedzają tysiące turystów, a spora ich część pochodzi z Polski. Adršpach to również doskonała baza wypadowa do eksplorowania malowniczych szlaków Gór Stołowych. Z tej miejscowości można wybrać się w kierunku Teplickich Skał lub odbyć pieszą wycieczkę do najwyższego szczytu skał Adrszpasko-Teplickich.

Pociągi do czeskiego Adršpachu będą odjeżdżać z Wrocławia Głównego w każdy weekend, aż do wrześniowej korekty rozkładu jazdy. Dolnoślązacy będą mogli skorzystać z dwóch połączeń przewoźnika - porannego o 7.15 oraz popołudniowego o 15.50, a sama podróż nie potrwa dłużej niż dwie i pół godziny. Pociągi powrotne z czeskiej miejscowości zaplanowane są natomiast na 10.45 oraz 18.45.

Podróżni z Dolnego Śląska będą mieli możliwość skorzystania z połączenia m.in. na stacjach w Jaworzynie Śląskiej, Świebodzicach i Wałbrzychu.

