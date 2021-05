Koleje Dolnośląskie przedłużają zawieszenie kursowania pociągów do Czech

Z powodu obowiązujących obostrzeń epidemicznych Koleje Dolnośląskie przedłużyły w środę zawieszenie kursowania pociągów do Czech. Wznowienie kursowania składów regionalnego przewoźnika do przygranicznych miejscowości u południowego sąsiada Polski planowane jest od 3 czerwca.

Sezonowe połączenia realizowane przez Koleje Dolnośląskie pierwotnie miały zostać przywrócone od 24 kwietnia. Ze względu na sytuację epidemiczną przewoźnik jednak zdecydował się na ich zawieszenie.

"Stale monitorujemy rozwój sytuacji epidemicznej i mamy nadzieję, że pociągi do Czech będą mogły wrócić na trasy z początkiem czerwca. To popularne kierunki, które pasażerowie chętnie wybierają. Jednak w tej chwili atrakcje turystyczne, czyli cel podróży naszych pasażerów, pozostają do odwołania zamknięte" - powiedział Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich.

Do czasu wznowienia przewozów wstrzymana została sprzedaż i przedsprzedaż biletów do/od stacji Unisław Śląski, Mieroszów, Meziměstí, Teplice nad Metují, Teplice nad Metují město, Teplice nad Metují skály, Adršpach oraz do/od punktu granicznego Mieroszów.

Podróżni nabywający bilety bezrelacyjne w komunikacji przygranicznej, czyli Euro-Nysa-Ticket oraz "KD+Czechy" są informowani o obowiązujących ograniczeniach. Osoby, które nabyły bilet na planowane przejazdy mogą dokonać ich zwrotu, odzyskując pełną zapłaconą kwotę, bez potrącenia w postaci odstępnego.

