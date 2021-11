Koleje Dolnośląskie przygotowały specjalną ofertę dla podróżnych na długi weekend

Podróżni, którzy kupią bilet „Weekend z KD”, będą mogli skorzystać z nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich – poinformowała spółka. Bilet w cenie 49 zł będzie ważny od środowego wieczora do poniedziałkowego poranka.

Jak poinformowała w poniedziałek w komunikacie spółka, specjalna oferta będzie aktywna od godz. 18 w środę, 10 listopada do godz. 6 w poniedziałek, 15 listopada.

"Weekendy, szczególnie te przedłużone o dni świąteczne, sprzyjają podróżom po naszym atrakcyjnym regionie. To trend, który obserwujemy od dawna. Stąd nasza stała oferta promocyjna +Weekend z KD+, tym razem wydłużona o dwa dodatkowe dni" - tłumaczył Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.

Korzystając z oferty przewoźnika, pasażerowie będą mogli wybrać się na wycieczkę do Gór Sowich, Stołowych czy Karkonoszy, a także poznać najpopularniejsze atrakcje Dolnego Śląska, wśród nich m.in. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu czy Stawy Milickie w Dolinie Baryczy. Połączenia kolejowe dolnośląskiego przewoźnika umożliwiają również przejazd do stacji przygranicznych, które stanowią bazę wypadową do dalszych podróży w kierunku Berlina, Drezna czy Harrachova.

Bilety "Weekend z KD" można kupić zarówno w kasach biletowych, jak i za pośrednictwem internetowych systemów sprzedaży: platformy KOLEO, strony e-podróżnik.pl oraz kanałów własnych przewoźnika. Oferta obowiązuje w pociągach Kolei Dolnośląskich, z wyłączeniem "Pociągu do kultury" oraz połączeń specjalnych.

