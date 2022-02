Koleje Dolnośląskie w 2021 roku obsłużyły niemal 11 mln pasażerów

W 2021 roku Koleje Dolnośląskie obsłużyły niemal 11 mln pasażerów, osiągając tym samym 20 proc. wzrost względem roku poprzedniego. Jak podkreśla spółka, wynik ten jest zbliżony do rekordów przewozowych sprzed pandemii.

"Cały czas odczuwamy skutki pandemii, która towarzyszy nam od początków 2020 roku. Jednak wynik za ubiegły rok pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość. Z myślą o pasażerach wzbogacamy ofertę, co - jak widać - przynosi efekty. W minionym roku na tory wyjechały nasze pierwsze pociągi hybrydowe, uruchomiliśmy pierwsze połączenie Dolnośląskich Kolei Aglomeracyjnych i wprowadziliśmy kolejny kanał sprzedaży biletów" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Kolei Dolnośląskich Damian Stawikowski.

W 2021 roku spółka zwiększyła liczbę pasażerów o ponad 20 proc. względem poprzedniego roku, osiągając wynik 10,98 mln. Jak podano, suma ta jest zbliżona do rekordów przewozowych z czasów sprzed pandemii. Dla porównania w 2018 r. KD przewiozły 11,73 mln pasażerów.

Wiceprezes Kolei Dolnośląskich Wojciech Zdanowski zaznaczył, że spółka zwiększyła też udział w rynku przewozów pasażerskich, dochodząc do poziomu 4,48 proc. "To wyniki, które potwierdzają, że Koleje Dolnośląskie zmierzają we właściwym kierunku" - dodał.

Przewoźnik poinformował, że największą popularnością w ubiegłym roku cieszyły się połączenia na trasie z Wrocławia do Legnicy w obu kierunkach. Podróżni chętnie korzystali także z nowo oddanej linii z Wrocławia Głównego przez Wrocław Nadodrze, Swojczyce do Jelcza-Laskowic.

Rekordowy dla spółki był październik ub.r., gdy podróż pociągami Kolei Dolnośląskich wybrało ponad 1,2 mln pasażerów. Był to też najlepszy miesiąc od początku pandemii, czyli od marca 2020 r.

W komunikacie przypomniano, że w 2022 roku spółka odbierze trzy pojazdy hybrydowe i pięć elektrycznych zespołów trakcyjnych. Rozpoczęła się także budowa nowej hali serwisowej w Legnicy. KD mają w planach dalszy rozwój oferty przewozowej i uruchomienie nowych połączeń kolejowych. Jeszcze w marcu możliwe będzie uruchomienie połączenia z Wrocławia do Świdnicy, trasą przez Sobótkę, którą będzie obsługiwał nowy tabor hybrydowy.

