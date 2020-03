Koleje Dolnośląskie wprowadziły w pociągach strefy wydzielone dla obsługi

W związku z zagrożeniem epidemicznym Koleje Dolnośląskie wprowadziły w swoich pociągach wydzielone strefy przeznaczone dla obsługi. Do dyspozycji konduktorów zostały przekazane też jednorazowe maseczki i rękawiczki, a w pociągach są montowane dozowniki z płynem dezynfekującym.

W pociągach Kolei Dolnośląskich strefy będą oddzielone od pozostałej części pokładu i oznaczone odpowiednim komunikatem.

Jak podkreślił rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich Bartłomiej Rodak, wydzielone strefy pozwolą bardziej zadbać o bezpieczeństwo pasażerów i pracowników wobec zagrożenia epidemicznego związanego z koronawirusem. Strefy pozwolą pracownikom na podróż z zachowaniem odpowiedniego dystansu, który minimalizuje ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.

"Mamy ogromną prośbę do podróżnych, aby bezwzględnie stosowali się do poleceń drużyn konduktorskich, również w kwestii stref wydzielonych. To rozwiązania czasowe, które pomogą nam w ograniczeniu zagrożenia" - dodał Rodak.

W ostatnim czasie do dyspozycji drużyn konduktorskich zostały przekazane też jednorazowe maseczki i rękawiczki, a w pociągach są montowane dozowniki z płynem dezynfekującym.

Koleje Dolnośląskie zawiesiły obsługiwane do tej pory połączenia międzynarodowe. Od soboty zostały wstrzymane połączenia do Czech, natomiast od niedzieli do Niemiec. Ruch na wskazanych trasach został wstrzymany do czasu ponownego otwarcia granic państwowych dla pasażerskiego transportu kolejowego.