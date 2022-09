Koleje Małopolskie przewiozły w sierpniu ponad 686 tys. pasażerów - najwięcej w historii

Samorządowy przewoźnik Koleje Małopolskie przewiozły w sierpniu br. 686 tys. 275 pasażerów - to największa liczba obsłużonych osób w perspektywie miesiąca w historii tej spółki.

Jak poinformował w środę przewoźnik, rekordowy sierpniowy wynik był o 51 proc. wyższy niż w analogicznym miesiącu zeszłego roku. Z kolei w lipcu br. było to 684 tys. 74 pasażerów.

Wśród połączeń cieszących się największą popularnością znajduje się linia Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej SKA3 Kraków Główny - Tarnów, a także linie: SKA1 Wieliczka Rynek Kopalnia - Kraków Lotnisko, SKA2 Kraków Główny - Sędziszów, Kraków Główny - Trzebinia - Oświęcim oraz Kraków Główny - Nowy Sącz.

Według spółki coraz więcej osób korzysta z niedawno uruchomionego połączenia SKA2 Kraków Główny - Podbory Skawińskie, w związku z wydłużeniem tej linii do głównego krakowskiego dworca. Od 1 października br. linia ta będzie przedłużona do Przeciszowa, co jeszcze zwiększy jej popularność.

Spółka Koleje Małopolskie jest podmiotem, w którym 100 proc. udziałów posiada samorząd województwa małopolskiego. Przewoźnik regularne kursy rozpoczął 14 grudnia 2014 roku od obsługi linii Kraków Główny - Wieliczka Rynek-Kopalnia.

W następnych latach przewoźnik rozwinął swoją ofertę przewozową o połączenia do lotniska Kraków Airport, Miechowa, Sędziszowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Krynicy-Zdrój, Zakopanego oraz Jasła. W grudniu zeszłego roku Koleje Małopolskie zaczęły kursować także do Trzebini, Oświęcimia oraz Skawiny. Każdego dnia pociągi Kolei Małopolskich obsługują 190 kursów. Od początku działalności spółka obsłużyła ponad 36 mln pasażerów.

Koleje Małopolskie użytkują flotę 30 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), wyprodukowanych przez nowosądecki Newag i bydgoską Pesę.

