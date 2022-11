Koleje Małopolskie przywracają po remoncie kursy z Krakowa do Nowego Sącza i Jasła

Samorządowy przewoźnik Koleje Małopolskie od czwartku przywróci kursowanie pociągów na trasie z Krakowa do Nowego Sącza i Jasła z powodu zakończenia prac modernizacyjnych na odcinkach torów. Wcześniej prowadzono tam zastępczą komunikację autobusową.

Jak zakomunikowały w środę Koleje Małopolskie, kursowanie wszystkich pociągów w pełnej relacji Kraków - Nowy Sącz przywrócone zostanie w czwartek, 1 grudnia od początku dnia.

W przypadku weekendowego połączenia Kraków - Jasło pierwszy pociąg uruchomiony zostanie w piątek, 2 grudnia o 18.05. Pociąg ten będzie odjeżdżał z Krakowa do Jasła w piątki, od 2 do 9 grudnia o 18.05, a między 11 grudnia a 10 marca - o 17.50.

Z Jasła do Krakowa pociąg w najbliższą niedzielę, 4 grudnia wyjedzie wyjątkowo o 18.51. Od 11 grudnia do 10 marca odjazd będzie przypadał w każdą niedzielę o 18.33; do stolicy Małopolski pociąg będzie docierać na 21.50.

Wszystkie wymienione połączenia będą obsługiwane przez nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne Impuls - poinformował małopolski przewoźnik samorządowy.

