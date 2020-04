Koleje Mazowieckie wydłużają do 17 maja zmieniony rozkład jazdy

Koleje Mazowieckie wydłużają specjalny rozkład kursowania pociągów do 17 maja tego roku - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie. Koleje Mazowieckie wprowadziły specjalny rozkład jazdy w marcu, w związku z epidemią koronawirusa, miał on obowiązywać do 3 maja.

Spółka poinformowała też, że od 4 maja podróżni będą mieć do dyspozycji dodatkowe połączenia. Między innymi na linii nr 2 Warszawa - Łuków - pociągi przyspieszone nr 21102 i 10110 już nie będą się zatrzymywać na dodatkowych stacjach, zaś w zamian w szczycie porannym będzie kursować pociąg nr 93458 z Mińska Mazowieckiego do Warszawy Zachodniej.

Szczegółowy rozkład jazdy dla poszczególnych linii znajduje się w tabelach rozkładu jazdy.