Koleje Mazowieckie wydłużają na długi weekend ofertę biletu wycieczkowego

W związku z długim weekendem czerwcowym Koleje Mazowieckie wydłużą czas obowiązywania oferty Bilet wycieczkowy - poinformował w piątek w komunikacie kolejowy przewoźnik.

"Wydłużenie czasu obowiązywania oferty oznacza, że będzie można z niej skorzystać w dniach 10 czerwca (od godz. 18.00) do 14 czerwca (do godz. 24.00)" - napisano w komunikacie.

Koleje Mazowieckie dodają, że długi weekend to doskonała okazja do odwiedzenia mazowieckich placówek kultury, które stopniowo otwierają się po okresie zamknięcia podczas pandemii. Z biletem KM, także z Biletem wycieczkowym, w placówkach partnerskich akcji Koleją do Kultury można otrzymać. Lista partnerów wraz z informacją o wysokości zniżek znajduje się na stronie internetowej: dokultury.mazowieckie.com.pl.