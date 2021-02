Koleje Mazowieckie z powodu pandemii przewiozły o ponad 20 mln pasażerów mniej

Koleje Mazowieckie przewiozły w ubiegłym roku niespełna 42 mln pasażerów, podczas gdy rok wcześniej było ich 62,1 mln - podał w czwartek w komunikacie przewoźnik. Dodano, że był to najsłabszy wynik od 15 lat, czyli od czasu założenia firmy, a spadek powodowany był pandemią.

"Dane przewozowe (za rok 2020 - PAP) są zbliżone do pierwszego roku funkcjonowania Kolei Mazowieckich. Wypracowane przez nas przez kolejne 15 lat wyniki zostały przekreślone przez pandemię. Mamy nadzieję, że rząd podejmie skuteczną i konsekwentną akcję szczepień, która nie tylko pozwoli naszym podróżnym wrócić do pracy i do szkół w trybie sprzed pandemii, ale też przyczyni się do odbudowania tego, co straciliśmy przez ostatni rok" - powiedział cytowany w komunikacie prezes KM Robert Stępień.

Szef Kolei Mazowieckich podkreślił, że przez cały czas trwania pandemii przewoźnik systematycznie stosuje środki sanitarne niezbędne do dezynfekcji pojazdów.

"Dzięki rekompensacie otrzymanej od organizatora przewozów na Mazowszu, tj. samorządu województwa mazowieckiego, nie tylko udało nam się sprawnie przywrócić połączenia ograniczone na czas największych obostrzeń i najbardziej drastycznego spadku liczby osób korzystających z przejazdów naszymi pociągami, ale też zadbać o to, by mieszkańcy najdalszych terenów województwa mieli zapewnioną możliwość przejazdu" - przekazał Stępień.