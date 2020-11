Koleje Mazowieckie: zmiany w rozkładach pociągów na trasie Warszawa-Łuków

W związku z utrudnieniami, jakie wystąpią na linii Warszawa-Łuków, niektóre pociągi Kolei Mazowieckich będą jeździły według zmienionego rozkładu lub zostaną odwołane - poinformował w czwartek przewoźnik. Dotyczyć to będzie szczególnie trasy Warszawa Wschodnia - Warszawa Rembertów.

Przewoźnik wyjaśnił, że w 18-22 listopada prowadzone będą prace modernizacyjne na stacji Warszawa Rembertów. Z tego powodu składy na trasie między stacjami Warszawa Wschodnia a Warszawa Rembertów będą jeździły według zmienionego rozkładu. Część połączeń do/z Warszawy Rembertów zostanie odwołana.

Koleje Mazowieckie dodały, że w tych dniach honorowane będą wzajemnie bilety KM i ZTM. Jeśli chodzi o bilety Kolei Mazowieckich to będą one honorowane w pociągach: SKM linii S2 na odcinku Warszawa Zachodnia - Sulejówek Miłosna (w obu kierunkach); SKM linii S1 i S3 na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia; w uruchamianych przez ZTM autobusach linii - 123, 143, 173, 183, 198, 514. Bilety będą ważne także w autobusach i tramwajach na odcinkach pokrywających się z trasami powyższych linii.

Przewoźnik dodał, że bilety będą honorowane także w autobusach i tramwajach obsługujących ciągi: pl. Zawiszy - Al. Jerozolimskie - Aleja Poniatowskiego i most Poniatowskiego - al. Waszyngtona - Grochowska - Płowiecka - Bronisława Czecha - Stara Miłosna (Ułańska); dw. Wschodni - rondo Waszyngtona i dworzec Wschodni - Wiatraczna. W przypadku biletów ZTM to będą one ważne w pociągach KM kursujących na odcinku Warszawa Zachodnia - Sulejówek Miłosna (w obu kierunkach).

Koleje Mazowieckie poinformowały ponadto, że z powodu ograniczenia oferty przez PKP Intercity, od 17 listopada pociągi KM na liniach: Warszawa - Skierniewice; Warszawa - Łowicz Główny - Kutno; Warszawa - Działdowo, będą miały skrócony czas przejazdu.