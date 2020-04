Koleje Śląskie czyszczą pociągi suchą parą

Urządzenie wytwarzające suchą parę zaczęły stosować do czyszczenia swoich pociągów Koleje Śląskie (KŚ). Niezawierająca cząsteczek cieczy para pod ciśnieniem o temperaturze ponad 170 stopni Celsjusza sprawdza się m.in. w czyszczeniu tapicerek siedzeń.

Jak przekazała w piątkowej informacji rzeczniczka KŚ Magdalena Iwańska, sucha para wspomaga dotychczasowe czynności dezynfekcyjne w pociągach z wykorzystaniem pary nasyconej, co umożliwia zwiększenie częstotliwości tych zabiegów.

"Najnowszej generacji parowe urządzenie czyszczące działa niezwykle szybko, dzięki zastosowaniu bardzo wysokich temperatur. Jego podstawową zaletą - w odróżnieniu od urządzeń wytwarzających zwykłą parę - jest fakt, że po wypraniu tapicerki foteli, materiał nie pozostaje mokry" - wyjaśniła Iwańska.

"Para przenika nawet do najgłębszych włókien materiału, a pociąg po takim zabiegu może niemal od razu wyruszyć w trasę, co zdecydowanie przyspiesza cały proces utrzymywania składów" - powiedziała rzeczniczka. Dodała, że po etapie testów urządzenie na suchą parę jest już wykorzystywane na co dzień.

Jego zakup to kolejne rozwiązanie KŚ w związku z walką z koronawirusem. Kilka tygodni temu przewoźnik nałożył na najczęściej dotykane przez pasażerów i obsługę elementy powłokę z dwutlenkiem tytanu - aktywną co najmniej przez rok. Działa ona na zasadzie fotokatalizy: poprzez naświetlanie wydziela rodniki wodorotlenowe o silnych właściwościach utleniających.

Koleje Śląskie wprowadziły też szereg ograniczeń i rozwiązań mających służyć bezpieczeństwu, m.in. oznaczyły strefy bezpieczeństwa z przodu składów i proszą, aby pasażerowie zajmowali oddalone miejsca. Wdrożyły automatyczne otwieranie drzwi, wzmożone prace w zakresie czystości czy dodatkowe procedury dla pracowników.

KŚ zachęcają do korzystania z elektronicznych kanałów sprzedaży: strony internetowej, mobilnej aplikacji sprzedażowej e-KŚ czy zewnętrznych aplikacji, jak SkyCash czy ePodróżnik. Tak kupiony bilet wystarczy podczas kontroli pokazać załodze np. na ekranie telefonu.

Koleje Śląskie przypominają, że w razie pogorszenia samopoczucia warto zgłaszać się do obsługi pociągu. Można to zrobić osobiście, ale też poprzez przyciski bezpieczeństwa, które pozwalają na bezpośrednie połączenie głosowe z kabiną maszynisty.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spółka stopniowo ograniczyła liczbę kursujących pociągów - początkowo o kilkadziesiąt kursów, a od 23 marca o kolejnych blisko sto. Zmiany dotyczą wszystkich relacji; niektóre pociągi kursują na skróconych trasach, a kursy przyspieszone stały się osobowymi, aby zapewnić obsługę większej liczby stacji i przystanków.

Przewoźnik stara się jednocześnie utrzymywać możliwie pełną ofertę. Na swej kluczowej linii S1 Gliwice - Katowice - Częstochowa w dni robocze wysyła obecnie między Gliwicami i Katowicami 30 par pociągów.