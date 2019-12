Koleje Śląskie odwiozą uczestników Sylwestra na Stadionie Śląskim

Sześć dodatkowych pociągów zapewnią w noc sylwestrową Koleje Śląskie. Ma to być ułatwienie dla uczestników "Sylwestrowej Mocy Przebojów" na Stadionie Śląskim. Dodatkowe kursy tramwajów i autobusów zapowiedziała wcześniej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

"Sylwestrowa Moc Przebojów" to impreza organizowana wspólnie w tym miejscu po raz drugi przez samorząd woj. śląskiego, do którego należy stadion, władze Katowic i telewizję Polsat. Ubiegłoroczne wydarzenie zgromadziło - według informacji Stadionu Śląskiego - ponad 41 tys. osób, a transmisja - według danych telemetrycznych - około 1,9 mln widzów.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka Kolei Śląskich Magdalena Iwańska, osoby, które chcą wrócić do domów z tego wydarzenia, mogą skorzystać z pociągów, które wyjadą z Katowic w kierunku Gliwic, Zawiercia, Tychów, Rybnika, Lublińca i Bielska-Białej między godz. 1.30 i 1.50 (wcześniej z tych miast składy dojadą do Katowic).

Przy układaniu rozkładu jazdy sylwestrowych pociągów zadbano, aby były one w miarę możliwości skomunikowane z nocnymi autobusami i tramwajami.

Na taką przesiadkę można np. liczyć w Zabrzu (przyjazd pociągu 1.58, odjazd autobusu nr 7N w kierunku Katowic o 2.20), Rudzie Chebziu (przyjazd pociągu 1.51, odjazd tramwaju nr 11 w kierunku Gliwic o 2.11), Będzinie (przyjazd pociągu 1.48, odjazd autobusów nr 904N w kierunku Dobieszowic o 2.07 i nr 104 w kierunku Psar o 2.11),

Kolejne przesiadki na autobusy będą zapewnione w: Rybniku (przyjazd pociągu 2.29, odjazd autobusu nr N1 w kierunku Boguszowic o 2.32), Bielsku-Białej (przyjazd pociągu 2.46, odjazd autobusu nr N1 w kierunku Wapienicy o 3.13) czy Tarnowskich Górach (przyjazd pociągu 2.34, odjazd autobusu nr 19 w kierunku Bytomia o 2.48).

"W sylwestrową noc obowiązywać będzie normalna taryfa. Bilety można nabyć w aplikacji Kolei Śląskich oraz przez naszą stronę internetową. Czynne będą też kasy na katowickim dworcu oraz oczywiście biletomaty. Dodatkowe połączenia komunikacji miejskiej będą też zapewnione pomiędzy Stadionem a centrum Katowic" - zaznaczyła Iwańska.

Nawiązała w ten sposób do dodatkowych kursów tramwajów i autobusów na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które zapewni w noc sylwestrową tamtejszy Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Jak zapowiedział w poniedziałek ZTM, uruchomione zostaną specjalna linia tramwajowa nr 0 w relacji Katowice Plac Wolności - Chorzów Stadion Śląski oraz dodatkowe połączenia na liniach 6, 11 i 19, a także 13, 14, 15, 16, 20, które umożliwią powroty do katowickich dzielnic Brynów, Szopienice, Koszutka, Wełnowiec, Zawodzie, Załęże oraz do Sosnowca i Mysłowic.

Wśród najważniejszych zmian na liniach autobusowych będą: obsługa przystanku Chorzów AKS (w pobliżu Stadionu Śląskiego) przez przyspieszone linie nr 820, 830 i 840, a także dodatkowe połączenia na liniach nr 12, 37, 40, 138, 190, 632, 674, 689, 820, 830, 297N, 672N, 905N i 906N. Na niektórych liniach zamiast mniejszych pojazdów pojadą pojemne autobusy przegubowe.