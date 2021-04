Koleje Śląskie proszą pasażerów o wnioski do przyszłorocznego rozkładu jazdy

Koleje Śląskie pracują już nad przyszłorocznym rozkładem jazdy. Samorządowa spółka, która w ciągu doby uruchamia blisko 400 pociągów na 16 liniach, zachęca pasażerów do przekazywania sugestii i propozycji w tym zakresie – do końca czerwca br.

Obecny rozkład jazdy Kolei Śląskich wszedł w życie, podobnie jak na całej kolei w kraju, 13 grudnia ub.r. Należący do woj. śląskiego przewoźnik wskazuje, że przygotowanie każdego rozkładu poprzedza wiele miesięcy wieloaspektowych prac, które zaczynają się już w kwietniu.

"Siatka połączeń kolejowych na terenie woj. śląskiego każdorazowo budowana jest od podstaw" - zaznaczyły na swojej stronie KŚ. Podkreśliły, że budowa nowego rozkładu jazdy jest niezwykle skomplikowanym procesem, który wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników, często niezależnych od lokalnego przewoźnika.

"Specjaliści przygotowujący nowy rozkład jazdy muszą zarówno brać pod uwagę połączenia przewoźników mających wyższy priorytet na szlakach, jak i dostosować się do obecnie dostępnej infrastruktury kolejowej na poszczególnych odcinkach" - wyjaśniły KŚ.

"Z uwagi na fakt, że to pasażerowie oraz ich komfort i bezpieczeństwo są najważniejszym priorytetem dla przewoźnika, Koleje Śląskie wychodzą naprzeciw i zachęcają do składania swoich sugestii oraz propozycji dotyczących rocznego rozkładu jazdy 2021/2022" - zadeklarował przewoźnik, wskazując właściwy adres poczty elektronicznej: rozkladjazdy@kolejeslaskie.com i termin - do 30 czerwca br.

Nowościami tegorocznego rozkładu jazdy Kolei Śląskich były uruchomienie nowych połączeń do Krakowa, czasowe przywrócenie kursów na remontowanej trasie do Wisły oraz weekendowa oferta skomunikowanych pociągów przyspieszonych w góry.

Głównymi ograniczeniami pozostają trwające prace i modernizacje prowadzone w sporej części woj. śląskiego, m.in. na stacjach Dąbrowa Górnicza i Dąbrowa Górnicza Gołonóg (trasa S1 Katowice - Częstochowa) czy na odcinku Skoczów - Wisła (trasa S6 Katowice - Wisła Głębce).

Przez cały 2021 r. kontynuowana będzie modernizacja odcinka trasy S5 Katowice - Bielsko-Biała w rejonie stacji Czechowice-Dziedzice, wiążąca się z bieżącymi utrudnieniami.

Na ten rok zarządca kolejowej infrastruktury, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, zapowiedział ogłoszenie przetargów na remonty i rozbudowę odcinków linii kolejowych na odcinku od Będzina do Katowic Ligoty, dzięki którym m.in. samorządy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) chcą - we współpracy z KŚ - znacznie zwiększyć ruch aglomeracyjny.

Prace te - podobnie jak spodziewany przetarg na remont odcinka trasy S5 między Tychami a Goczałkowicami - będą w kolejnych latach wiązały się ze znacznymi komplikacjami w organizacji pasażerskiego ruchu kolejowego w centralnej części woj. śląskiego.

Obsługę kolejowych przewozów pasażerskich w woj. śląskim Koleje Śląskie prowadzą od grudnia 2012 r. W 2019 r. operator przewiózł ponad 20 mln osób, przejeżdżając ponad 7,4 mln km. Na ten rok założono pierwotnie wykonanie pracy przewozowej na poziomie 8,2 mln km. Roczny budżet KŚ przekracza 200 mln zł; tabor przewoźnika to ponad 60 pojazdów.

