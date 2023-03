Koleje Śląskie przywrócą w czerwcu br. połączenie z Bohuminem – trzema czeskimi pociągami

Koleje Śląskie przywrócą w czerwcu br. zawieszone w marcu 2021 r. połączenie kolejowe do Bohumina, dające dostęp do głównych połączeń czeskiej sieci kolejowej. Ze względu na nowe czeskie przepisy, śląski przewoźnik zapłaci za przejazd z Bohumina trzech par czeskich pociągów dziennie.

O planowanym przywróceniu w tej połączeń kolejowych na odcinku od przygranicznych Chałupek do położonego po czeskiej stronie Bohumina (Bogumina) poinformował w sobotę rano rzecznik Kolei Śląskich Maciej Zaremba. Od przyszłorocznego rozkładu spółka chce już wjeżdżać do Czech swoimi pociągami.

Jak przypomniał Zaremba, zawieszenie wcześniejszych połączeń kolejowych do Bohumina w marcu 2021 r. było spowodowane pandemią Covid-19. Po ustabilizowaniu się sytuacji pandemicznej przywrócenie połączeń na poprzednich zasadach nie było już możliwe.

"Zmienione zostały bowiem uwarunkowania prawne dotyczące wjazdu pojazdów szynowych do Republiki Czeskiej. Zmiany dotyczyły kwestii standardów łączności oraz przejazdu na torze testowym. Koszty związane z dopełnieniem wszystkich nowych procedur mogłyby wynieść nawet ok. 1,5 mln zł" - wyjaśnił rzecznik.

Jak uściślił, po pożarze nastawni w stacji Bogumin (w 2016 r.) całość sterowania ruchem w jej okręgu została przeniesiona do Przerowa. Zdalna nastawnia korzysta z europejskiego systemu ERTMS/ECTS, który zapewnia interoperacyjność sterowania ruchem kolejowym.

W jego skład wchodzi GSM-R, czyli odmiana kolejowej łączności cyfrowej przeznaczonej do wymiany danych i prowadzenia komunikacji. Drugą składową jest ETCS, służący zarówno sygnalizacji kabinowej, jak i automatyzacji procesu prowadzenia pociągów.

"Koleje Śląskie jeszcze nie stosują tych rozwiązań, niezbędne jest zatem dostosowanie systemu łączności. Ponadto konieczne jest uzyskanie przez maszynistów certyfikatu podstawowej znajomości języka czeskiego" - zasygnalizował Zaremba.

Najkosztowniejsze byłyby jednak: wieloetapowy proces dostosowania urządzeń łączności do niedawno zmienionych norm czeskich oraz przeprowadzenie testów pociągów KŚ na torze w Velimiu w Czechach (testów kompatybilności elektromagnetycznej celem zbadania zgodności z normą ČSN 34 2613 ed.3).

"Jednakże głos pasażerów jest dla nas kluczowy i cały czas szukaliśmy jak najszybszej możliwości przywrócenia połączeń do Bohumina. Odbyliśmy już pięć spotkań w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych ze stroną czeską" - zapewnił rzecznik.

W efekcie uzgodniono, że od 11 czerwca do 9 grudnia br. Koleje Śląskie uruchomią trzy pary połączeń kolejowych w relacji Bohumin - Chałupki - Bohumin. Obsługę taborową i maszynistów zapewnią odpłatnie Koleje Czeskie. Drużyna konduktorska i taryfa przewozowa będą zapewnione przez Koleje Śląskie.

Łączny koszt uruchomienia połączeń w tym terminie ma oscylować w granicach 300 tys. zł.

Od 10 grudnia 2023 r. Koleje Śląskie planują uruchomić pięć par połączeń dziennie własnym taborem (21WEa, czyli produkowanym przez Pesę pociągiem Elf II), który przejdzie badania na dopuszczenie do ruchu w Republice Czeskiej. Obecnie przewoźnik negocjuje warunki handlowe i finansowe uruchomienia połączeń w nowym rozkładzie.

Do marca 2021 r. w dni robocze czeską granicę w Chałupkach przekraczało sześć par pociągów Kolei Śląskich relacji Katowice - Bohumin (stale kursują tamtędy pociągi dalekobieżne innych przewoźników). Bohumin to stacja węzłowa, na której zaczyna trasę wiele pociągów przewoźnika České Dráhy (ČD), w tym szybkie połączenia do Pragi.

