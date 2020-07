Koleje Śląskie szkolą maszynistów na symulatorze pociągu typu Elf 2

Symulator odzwierciedlający kabinę maszynisty produkowanego przez Pesę pociągu Elf 2 pokazały w czwartek w Katowicach Koleje Śląskie. Należący do samorządu woj. śląskiego przewoźnik dysponuje ponad 20 takimi maszynami; zamierza szkolić maszynistów własnych i zewnętrznych.

Podczas czwartkowej prezentacji w bazie przewoźnika przy katowickiej ul. Raciborskiej prezes Kolei Śląskich Aleksander Drzewiecki wyjaśniał, że symulator był w ostatnich miesiącach budowany - pierwsze szkolenia odbyły się na nim już pod koniec ub. roku. Teraz urządzenie otrzymało docelowe funkcjonalności.

Symulator mieści się w trzech salach - w jednym z nich mieści się kabina symulacyjna na siłownikach, w sąsiednim stanowisko sterowania. W pobliskiej salce natomiast znajduje się podgląd z wnętrza kabiny oraz aktualnych parametrów pracy symulatora - uczestnicy szkoleń mogą tam na bieżąco omawiać symulowane sytuacje

Jak wynika z informacji KŚ, symulator jest jedynym urządzeniem w kraju odwzorowującym typ pojazdu kolejowego Elf 2 produkcji Pesy. W rzeczywistej skali odwzorowany jest pulpit maszynisty wraz z wszystkimi urządzeniami - manipulatory dla maszynisty zapewniają takie same, jak w rzeczywistości, warunki ich użycia, kierunek działania czy towarzyszący użyciu dźwięk.

Kabina symulacyjna znajduje się na platformie ruchowej - dającej wrażenia związane z prowadzeniem pojazdu m.in. drgania, przyśpieszenie, hamowanie, przeciążenie czy wykolejenie. Realności symulacji ma dodawać nowoczesny system wizualizacji graficznej oraz system dźwięku przestrzennego.

Symulator mieści m.in. stanowisko instruktora, zapewnia podgląd bieżących parametrów "jazdy pociągu", wgląd do kabiny maszynisty, umożliwia też bieżące zmiany parametrów symulacji (zdarzenia na szlaku, awarie pociągu, nagłe zmiany pogody, usterki infrastruktury kolejowej itp.) i ma moduł eko-driving, umożliwiający analizowanie zużycia energii podczas jazdy.

Urządzenie umożliwia szkolenia z wykorzystaniem nowoczesnych systemów prowadzenia pociągu ETCS (Europejski System Sterowania Ruchem Pociągów) oraz z wykorzystaniem łączności GSM-R, która od 2025 r. będzie podstawowym systemem łączności w Polsce (korzystają z niego już maszyniści pociągów KŚ wjeżdżających do czeskiej stacji Bohumin).

Nowy symulator Kolei Śląskich ma służyć do nauki, ale również do egzaminowania maszynistów czy kandydatów na maszynistów. Urządzenie zbudowała polska firma SIM Factor. Przewoźnik kupił je za ponad 2 mln zł; zamierza używać go do szkolenia maszynistów własnych, ale też udostępnić go do szkoleń maszynistów innych spółek.

Obsługę kolejowych przewozów pasażerskich w woj. śląskim Koleje Śląskie prowadzą od grudnia 2012 r. W 2019 r. operator przewiózł ponad 20 mln osób, przejeżdżając ponad 7,4 mln km. Na ten rok założono pierwotnie wykonanie pracy przewozowej na poziomie 8,2 mln km. Tabor KŚ to ponad 60 pojazdów; roczny budżet KŚ przekracza 200 mln zł.

Pod koniec czerwca br. do katowickiej bazy KŚ dotarł z wielomiesięcznym opóźnieniem ostatni pociąg Elf II z zamówienia tego przewoźnika, liczącego 21 składów tego typu w różnych wariantach. Ogółem spółka otrzymała cztery dwuczłonowe pojazdy 34WEa, pięć trzyczłonowych 21WEa oraz dwanaście czteroczłonowych 22WEd.

Pociągi te, mimo różnych oznaczeń, pochodzą z rodziny Elf II Pesy, różniąc się m.in. długością. Koleje Śląskie i ich właściciel, samorząd woj. śląskiego, zamówiły je wspólnie w 2016 r., w 2017 r. rozszerzając zamówienie przy wykorzystaniu tzw. prawa opcji, a następnie kupując jeszcze kolejne składy - w tzw. zamówieniu uzupełniającym.

W ostatni piątek w Katowicach - z udziałem prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Ignacego Góry - zaprezentowano też nowoczesny symulator polskiej lokomotywy Dragon. Urządzenie zostało dostarczone przez katowicką firmę SimKol, producenta symulatorów i oprogramowania szkoleniowego dla branży kolejowej, firmie szkoleniowej Ottima Plus - również z Katowic.