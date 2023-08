Koleje Śląskie wybrały wykonawcę swoich nowych pociągów

Koleje Śląskie zaakceptowały ofertę Newagu na trzy nowe pociągi z dwoma dodatkowymi w prawie opcji oraz usługami serwisowymi - poinformował w czwartek PAP rzecznik przewoźnika Maciej Zaremba. Czteroczłonowe składy mają być dostarczane od 2025 r.

Dwa przetargi na nowe pojazdy dla Kolei Śląskich ogłoszono 17 marca i 20 marca br. Zamówienia dotyczą pociągów czteroczłonowych, które mają być dostarczone w latach 2026-2027 - wraz ze świadczeniem usług serwisowych. Przetargi obejmują 25 pociągów w zamówieniu podstawowym. W prawie opcji zamówienia mogą zostać zwiększone łącznie do 35 pociągów.

Pierwszy przetarg (na zakup trzech pojazdów, z opcją nabycia dwóch dodatkowych) to własne postępowanie Kolei Śląskich. Drugi (22 jednostki oraz opcjonalnie osiem) to przetarg realizowany przez KŚ dla woj. śląskiego (na pojazdy kupowane przez samorząd województwa dla swojego przewoźnika przy wsparciu funduszy UE).

Większe zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego obejmuje 22 nowe elektryczne zespoły trakcyjne i świadczenie usług serwisowych do końca 2035 r. Prawo opcji dotyczy dostawy kolejnych ośmiu pociągów tego samego typu, a także przedłużenie usług serwisowych do wykonania drugiej naprawy poziomu P4 (co 1 mln km, co osiem lat) - nie dłużej niż do końca 2043 r.

Pierwszy pociąg z zamówienia podstawowego ma zostać dostarczony do połowy 2026 r., a dalsze - po dwa w kolejnych miesiącach.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia chodzi o czteroczłonowe zespoły trakcyjne (zarówno w zamówieniu podstawowym, jak i w prawie opcji) o prędkości eksploatacyjnej 160 km/h z co najmniej 186 miejscami siedzącymi i łącznej liczbie miejsc co najmniej 390. Przewidziano po osiem drzwi na każdą stronę pociągu.

Kryteriami oceny ofert będą: cena (60 proc., w tym cena dostawy 45 proc. i cena usług serwisowych 15 proc.), współczynniki efektywności energetycznej ruchowej i postojowej (łącznie 25 proc.), masa służbowa pociągu (5 proc.), określone kary umowne (5 proc.) i zastosowanie technologii SiC w przetwornicach (5 proc.).

Zamówienie ma być współfinansowane środkami programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-27 (w działaniu pod nazwą: Regionalny tabor kolejowy).

Równoległy przetarg Kolei Śląskich dotyczy trzech elektrycznych zespołów trakcyjnych o takich samych parametrach (i dwóch kolejnych w prawie opcji) wraz ze świadczeniem usług serwisowych do wykonania pierwszej naprawy poziomu P4. Opcja - poza dwoma pociągami - może dotyczyć wydłużenia usług serwisowych do drugiej naprawy P4.

Pierwsze dwa pociągi w tym zamówieniu powinny zostać dostarczone nie później, niż w dwa lata od podpisania umowy (chyba że wykonawca zaoferuje krótszy termin), a pozostałe - nie później niż w 25 miesięcy od podpisania umowy (lub krótszy termin).

Kryteria oceny ofert w przetargu Kolei Śląskich to: cena (70 proc.), termin dostawy (20 proc.), masa służbowa pociągu (5 proc.) i określone kary umowne (5 proc.). KŚ nie zamierzają przy tym zamówieniu korzystać z Funduszy Europejskich.

W tym zamówieniu jedyną ofertę złożył Newag, oferując cenę 127,5 mln zł za zamówienie podstawowe oraz 112,9 mln zł brutto za realizację prawa opcji w pełnym wymiarze.

Koleje Śląskie należą do samorządu woj. śląskiego. Obecnie na kilkunastu liniach w regionie przewożą ponad 20 mln pasażerów rocznie. Tabor przewoźnika liczy ok. 65 pociągów. Większość z nich kupiono przy wsparciu Funduszy Europejskich.

