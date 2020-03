Koleje Śląskie z dodatkowymi środkami mającymi zapobiegać zakażeniom

Automatyczne otwieranie drzwi, karty pasażera, wzmożone prace w zakresie czystości i bezpieczeństwa – to niektóre nowe działania Kolei Śląskich, mające zapobiegać zakażeniom koronawirusem.

Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka należącego do samorządu woj. śląskiego przewoźnika Magdalena Iwańska, to już kolejne, dodatkowe działania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Iwańska zapewniła, że obecnie KŚ nie planują odwoływania żadnych kursów.

"Koleje Śląskie już z początkiem miesiąca wdrożyły dodatkowe procedury dla pracowników i wprowadziły wzmożone działania w zakresie czyszczenia pojazdów. Pracownicy drużyn pokładowych i kas są wyposażeni w indywidualne apteczki, które zostały zaopatrzone w podstawowe środki bezpieczeństwa" - wskazała Iwańska.

"Wnętrza pojazdów są czyszczone zarówno z użyciem detergentów, jak i pary - czyli z wykorzystaniem dwóch różnych środków skutecznie zwalczających koronawirusa. Teraz do tych działań dołączają dodatkowe środki ostrożności" - zasygnalizowała rzeczniczka.

Aby zmniejszyć liczbę elementów, dotykanych przez dużą liczbę osób, od 13 marca wszystkie drzwi pociągów będą otwierane przez maszynistów, co oznacza, że na peronach nie trzeba będzie naciskać przycisku otwierającego drzwi. Przewoźnik prosi jednak podróżnych o ostrożność - np. nieopieranie się o drzwi i zachowanie bezpiecznej odległości podczas ich otwierania.

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Transportu Kolejowego KŚ proszą też osoby podróżujące pociągami przygranicznymi o uzupełnianie kart podróżnych. To ankiety, które w sytuacji zagrożenia pozwalają zidentyfikować podróżnych i przekazać im odpowiednie wytyczne. Karty te można odebrać w kasach i u drużyn pokładowych; są też dostępne na stronie KŚ. Uzupełnione ankiety należy przekazywać obsłudze pociągu.

Jednocześnie z wprowadzeniem kart podróżnych w pociągach przygranicznych możliwe są kontrole Straży Ochrony Kolei w zakresie stanu zdrowia pacjentów. W przypadku połączeń Kolei Śląskich dotyczy to przede wszystkim pociągów do Bohumina w Czechach oraz kursów do Zwardonia i Cieszyna.

Koleje Śląskie zachęcają też do korzystania z elektronicznych kanałów sprzedaży: strony internetowej, mobilnej aplikacji sprzedażowej e-KŚ czy zewnętrznych aplikacji, jak SkyCash czy ePodróżnik. Tak kupiony bilet wystarczy podczas kontroli pokazać załodze np. na ekranie swojego telefonu.

W czwartek KŚ zapewniły również, że zmierzają do zabezpieczenia odpowiedniej ilości detergentów na użytek wewnętrzny spółki, jak i z myślą o podróżnych - w tym np. odpowiednich ilości mydła w toaletach pociągów. Specjalne procedury zostały też wprowadzone w obrębie firmy.

"Mamy utworzony sztab kryzysowy, który na bieżąco monitoruje doniesienia o sytuacji związanej z zagrożeniem COVID-19. Stale sprawdzamy sytuacje w naszych pociągach, analizując np. zapełnienie poszczególnych składów. W różnego rodzaju zdarzeniach kryzysowych będziemy reagować na bieżąco, wprowadzamy również dodatkowe środki bezpieczeństwa wśród naszych pracowników. Jesteśmy przy tym w stałej współpracy z odpowiednimi instytucjami sanitarnymi i wykonujemy ich wszelkie zalecenia" - zapewniła Iwańska.

"Co istotne, na obecną chwilę przewoźnik nie planuje odwoływania żadnych połączeń" - dodała.

Koleje Śląskie przypominają, że zawsze w razie pogorszenia samopoczucia warto zgłaszać się do obsługi pociągu. Można to zrobić osobiście, ale również poprzez przyciski bezpieczeństwa, które pozwalają na bezpośrednie połączenie głosowe z kabiną maszynisty.

W ostatnich dniach nowe działania, mające zapobiegać zakażeniom koronawirusem, zadeklarowali organizatorzy i przewoźnicy komunikacji miejskiej w woj. śląskim. To m.in. regularna obsługę przystanków "na żądanie", dodatkowe wietrzenie pojazdów i zawieszenie sprzedaży biletów przez kierowców.

Część przewoźników wydziela też dodatkowo strefy w pobliżu kabin kierowców (np. poprzez otaśmowanie barierek), niedostępne dla podróżnych. Wiąże się z tym brak możliwości korzystania z przednich drzwi pojazdów.