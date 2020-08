Kolejka z Bytomia do Miasteczka Śląskiego będzie jeździła do 20 września

Popularna na Górnym Śląsku kolejka wąskotorowa z Bytomia do Miasteczka Śląskiego będzie w tym sezonie kursowała nie tylko przez wakacje. Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych (SGKW) zdecydowało o przedłużeniu sezonu do trzeciego weekendu września.

"Kolejka cieszy się nadzwyczajną popularnością, a ponieważ prognozy pogody na koniec sierpnia i wrzesień są korzystne, zapadła decyzja, że będziemy kursować dłużej, zamiast do końca wakacji - do trzeciego weekendu września. Przygotowujemy też ofertę jesienną, ale o niej poinformujemy w odpowiednim czasie" - powiedział PAP Karol Majcherczyk z SGKW.

Stowarzyszenie, które jest operatorem kolejki, co roku uruchamia kursy według wakacyjnego rozkładu jazdy na 21-kilometrowej trasie: Bytom - Tarnowskie Góry - Miasteczko Śląskie. Przejazdy odbywają się w weekendy. Po przedłużeniu sezonu, wszyscy chętni będę mogli skorzystać z kolejki do 20 września.

Wzdłuż trasy kolejki znajdują się liczne atrakcje: zabytkowa stacja Bytom Karb Wąskotorowy, potężny stary kamieniołom na pograniczu Bytomia i Tarnowskich Gór, Tarnowskie Góry z jej wpisaną na listę UNESCO Zabytkową Kopalnią Srebra, zalew Nakło-Chechło oraz Miasteczko Śląskie. Dzieci i uczniowie, którzy nie ukończyli 16. roku życia w tym roku podróżują pociągami kolei wąskotorowej bezpłatnie. Szczegółowy rozkład jazdy można znaleźć na stronie: http://sgkw.eu.

Majcherczyk przypomniał, że SGKW stara się dokończyć remont pozyskanego w ub. roku parowozu wąskotorowego typu Ryś, z racji poważnego wieku zwanego przez członków Stowarzyszenia "Ryszardem". "Dawniej Ryś pracował w Hucie Cynku w Szopienicach, dziś jest na emeryturze. Ma jednak szansę na drugą młodość i powrót na tory. By to jednak się stało potrzebuje kosztownej naprawy. Każdy chętny by wesprzeć ten projekt może przekazać na ten cel datek" - zachęca.

Dla darczyńców SGKW przygotowało upominki: kubki, koszulki, bilety wolnej jazdy, czy możliwość przejazdu w kabinie lokomotywy. Najhojniejsi będą mieli możliwość przejazdu pociągiem uruchomionym specjalnie i tylko dla nich oraz ich gości. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem portalu zrzutka.pl pod adresem: https:// zrzutka.pl/z/parowoz-ryszard.

Górnośląskie Koleje Wąskotorowe (GKW), których jedną z pozostałości jest właśnie obsługiwana przez SGKW linia, od połowy XIX w. były kluczowym elementem systemu transportowego w górnośląskim okręgu przemysłowym. Setki kilometrów torów o rozstawie 785 mm łączyły większość kopalń, hut, fabryk i elektrowni aglomeracji, służąc lokalnemu transportowi ładunków masowych i półfabrykatów.

Pod koniec ub. wieku zarządzające GKW Polskie Koleje Państwowe utraciły wąskotorowych kontrahentów i zlikwidowały znaczną część sieci.

W 2002 r. rolę głównego właściciela GKW przejął samorząd Bytomia, a operatorem ocalałej linii Bytom-Miasteczko Śl. zostało Stowarzyszenie. W ostatnich latach tabor kolejki jest sukcesywnie remontowany. Jesienią 2013 r. świętowano 160-lecie GKW.

W całym ub. roku liczba przewiezionych przez SGKW podróżnych wyniosła 21 292, co dało wobec 2018 r. ponad 40-procentowy wzrost. Stowarzyszenie uruchomiło 202 pociągi, z różnych przyczyn odwołując 8. Pociągi SKGW przejechały w ciągu 50 dni kursowania w 2019 r. aż 4,5 tys. km.