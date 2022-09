Kolejki przed placówkami Getin Noble Bank. Zdesperowani klienci zablokowali system

Pomimo uspokajających zapewnień ze strony BFG klienci Getin Noble Banku masowo logują się do bankowości elektronicznej chcąc jak najszybciej dokonać przelewu swoich pieniędzy. Nastąpiła blokada systemu.

Zdesperowani klienci Getin Noble Banku czekają w kolejce po swoje pieniądze.

Bankowość internetowa została kompletnie zablokowana, nikt nie wie co będzie się działo w najbliższy weekend.

Jeszcze wczoraj dostawali sms-y z ofertą nowych lokat, a dziś dowiedzieli się, że ich bank nie istnieje.

Pożegnanie z imperium Leszka Czarneckiego okazało się bardzo kosztowne dla całego sektora bankowego. O ile bowiem wcześniejsza upadłość Idea Banku i przejęcie działalności operacyjnej odbyło się bez większej szkody, to problemy Getin Noble Banku były dużo większego kalibru. Od dłuższego czasu poszukiwano chętnego na restrukturyzację banku, ale poziom negatywnych obciążeń, w tym między innymi kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich, przekraczał możliwości jednego podmiotu.

Poza tym gdyby zastosować rozwiązanie dotyczące rynkowego zaangażowania się banku klienci mieliby gwarancję depozytów do poziomu 100 tysięcy euro czyli obecnie około 470 tysięcy złotych. Gdyby zrealizowano dotychczasowe scenariusze nieco ponad 3,6 miliardów złotych po prostu nie byłaby wypłacona. Dotyczy to obywateli, ale także instytucji samorządowych, firm, fundacji i organizacji pożytku publicznego. Przy czym warto dodać, że w takim przypadku kumulowana jest wartość depozytów w walutach wymienialnych i polskim złotym.

Przyjęta koncepcja oznacza, że 3 października tego roku zostanie powołany nowy Bank BFG SA, który docelowo zostanie przekształcony w Velo Bank. Już teraz, zanim jeszcze jego nazwa nie została oficjalnie zatwierdzona, nazywany jest potocznie Bankiem Rowerowym.

Uspokajające komunikaty i zapewnienia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie do końca są przyjmowane ze zrozumieniem przez klientów. Brak zrozumienia wynika z tego, że jeszcze wczoraj byli zachęcani reklamami telewizyjnymi żeby lokować nowe środki złotowe na 8 procent i walutowe w dolarach i euro na 1,5 procent, a teraz nagle dowiadują się, że ich bank zaprzestał działalności.

Rozmawialiśmy z klientami Getin Noble Banku pod jednym z oddziałów w Krakowie i usłyszeliśmy od nich gorzkie słowa związane z tym, że do tej pory automatycznie dostawali na smartfony powiadomienia o możliwości otwarcia nowych lokat, możliwości wzięcia kredytu. 21 września zostały zmienione założenia funkcjonowania bankowości internetowej o czym także ich poinformowani. A teraz cisza, brak jakichkolwiek informacji, tak jakby nic się nie stało. Jakby automat wysyłający powiadomienia zepsuł się.

Ludzie ustawieni w kolejce przed placówkami bankowymi są zdeterminowani, aby jeszcze dziś wypłacić wszystkie oszczędności. Pomimo zapewnień w pracowników, że od poniedziałku nie odczują żadnej zmiany i wszystko zostanie po staremu, łącznie z dotychczasowymi numerami PIN i hasłami logowania się do bankowości internetowej nie chcą czekać. Klienci zrywają umowy lokat, co oznacza, że przepadają im odsetki, ale wolą dysponować pewną, własną gotówką niż zapewnieniem, że będzie dobrze w kolejnych dniach.

Problemem może być koniecznego ciągłego zasilania bankomatów zlikwidowanego banku dużą ilością gotówki. Nie mogąc dostać się placówki ludzie wybierają tyle, na ile pozwalają im dzienne limity wypłat.

Finansowy, bardzo zwięzły język jest pozornie prosty i oczywisty dla tych, którzy na co dzień mają do czynienia z sektorem bankowym jednak w ocenie klientów nie zawsze wszystkie sprawy są tak oczywiste. Warto przypomnieć, że nie dla wszystkich jest jasne czym się zajmuje i co będzie robił w nowych banku BFG. Dla wielu osób oczywiste jest, że to państwo gwarantuje depozyty, a nie jakiś fundusz. Mowa jest przecież o 39,5 miliardach depozytów i prawie milionie kompletnie zdezorientowanych zaistniała sytuacją klientów. Może warto zadbać o więcej empatii, a mniej urzędowych sformułowań.

Po wybraniu numeru infolinii GNB w słuchawce słychać uspokajający kobiecy głos informujący, że właśnie państwa bank zaprzestał działalności, depozyty są pod kontrolą, czyli można spać spokojnie, a bankowość internetowa i dostęp do własnego konta odbywa się będzie bez zakłóceń. Wszystko byłoby dobrze gdy nie ostatnie zdanie, z którego wynika, że praktycznie nie ma szans zalogowania się na własne konto bo cały system się zawiesił.

Tak właśnie się dzieje od kilku godzin i takiemu zamieszaniu trudno się dziwić. Szkoda, że nie została uruchomiona specjalna infolinia dostępna całą dobę, gdzie zamiast automatu kompetentna osoba udzielałaby informacji spanikowanym klientom.

Otwarte pozostaje pytanie, czy klienci będą mieli dostęp do swoich pieniędzy w najbliższy weekend?

Z oficjalnego komunikatu BFG można wyczytać, że - od 2016 roku Getin Noble Bank notował roczne straty na prowadzonej działalności, a 29 kwietnia tego roku poinformował, że wystąpiły przesłanki zagrożenia upadłością. Program naprawy sytuacji finansowej nie został zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Bankowego, a mimo to taki podmiot finansowy działał jak gdyby nic się działo.

Otwarte dla klientów pozostaje pytanie, czy w najbliższy weekend logowanie do własnego konta będzie możliwe? Niektórzy będą mieli do zapłacenia rachunki i płatności za faktury. Niewydolny system spowoduje, że zostaną zobowiązani do zapłacenia karnych odsetek, ale cóż, w końcu nie codziennie upadają banki i takich sytuacji do końca nie da się przewidzieć

