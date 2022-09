Kolejna drukarnia odzyskuje wigor. Przychody w górę o 50 proc.

Labo Print, drukarnia wielkoformatowa działająca w branży reklamowej, osiągnęła w pierwszym półroczu 2022 roku przychody skonsolidowane w wysokości 78,060 mln zł, co stanowiło wzrost o 49 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2021 roku. Wzrosły także zyski.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Przychody Labo Print w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 70,649 mln zł, co oznacza wzrost o 54 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2021 roku.

Zysk brutto ze sprzedaży grupy wyniósł 33,589 mln zł vs 16,773 mln zł rok temu, zysk z działalności operacyjnej - 6,531 mln zł vs 3, 948 mln zł , zaś zysk ze sprzedaży - 5,778 mln zł vs 3, 564 mln zł.

Porównując przychody skonsolidowane w pierwszym półroczu 2022 i 2021 roku wzrosła sprzedaż etykiet oraz sprzedaż w segmencie opakowań i standów z tektury.

Przychody jednostki dominującej w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły 70,649 mln zł, co oznacza wzrost o 54 proc. w stosunku do pierwszego półrocza 2021 roku - 45,909 mln zł.

Na wzrost przychodów skonsolidowanych w pierwszym półroczu 2022 roku, w stosunku do pierwszego półrocza 2021 roku, wpływ miał w szczególności wzrost przychodów segmentu druku cyfrowego (57,851 mln zł vs 38,423 mln zł), zrealizowany głównie przez jednostkę dominującą. Był on możliwy w szczególności dzięki odbudowaniu się popytu na rynkach Europy Zachodniej – informuje spółka giełdowa.

Zysk netto wyniósł 5,803 mln zł vs 5,329 mln zł rok wcześniej w tym samym czasie.

„Z punktu widzenia strategii dywersyfikacji produktowej, porównując przychody skonsolidowane w pierwszym półroczu 2022 i 2021 roku wzrosła sprzedaż etykiet (9,909 mln zł vs 6,939 mln zł) oraz sprzedaż w segmencie opakowań i standów z tektury (10,3 mln zł vs 6,924 mln zł)” – komentuje w raporcie Labo Print.

Ceny surowców i energii, koszty pracy oraz kurs złotego determinują wyniki

Na wzrosty osiągnięte w każdym z segmentów wpływ miały – w różnych proporcjach – wzrosty cen surowców, energii i kosztów pracy oraz osłabienie się złotego w stosunku do walut obcych, które ma wpływ głównie na segment druku cyfrowego z racji realizacji większości sprzedaży za granicą.

Przychody jednostki dominującej w samym drugim kwartale 2022 roku wyniosły 40,055 mln zł, co oznacza wzrost o 56 proc. w stosunku do drugiego kwartału 2021 roku - 25,627 mln zł.

Labo Print specjalizuje się w druku opartym o technologię inkjet (druk atramentowy). Akcjonariuszami spółki są: prezes zarządu Krzysztof Fryc - 43,4 proc., wiceprezes zarządu Wiesław Niedzielski - 43,4 proc., członek rady nadzorczej Sławomir Zawierucha - 0,7 proc. Pozostali akcjonariusze mają udział w kapitale poniżej 5 proc.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Kluczowe polskie lotnisko zmieni właściciela...

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl