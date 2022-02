Kolejna dymisja za Polski Ład. Premier właśnie podjął decyzję

Premier Mateusz Morawiecki, który pełni obecnie funkcję szefa MF, odwołał wiceministra finansów Jana Sarnowskiego - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Dymisja ma związek z błędami we wdrażaniu zmian podatkowych.

W poniedziałek, 7 lutego, przez około cztery godziny obradowało kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Po jego zakończeniu rzeczniczka ugrupowania poinformowała, że "ścisłe kierownictw PiS zaakceptowało decyzję ministra Tadeusza Kościńskiego o rezygnacji".

W czwartek prezydent Andrzej Duda przyjął rezygnację Tadeusza Kościńskiego z funkcji ministra finansów.

- Nie ja fizycznie tworzyłem to prawo, ale robili to moi ludzie. Biorę za to odpowiedzialność. Gdy podwładni osiągają sukcesy, to też idzie to na konto ich szefa. Za złe rzeczy tak samo trzeba brać odpowiedzialność - powiedział WNP.PL o Polskim Ładzie Tadeusz Kościński, ustępujący minister finansów.

Jak dodał zawiódł system pracy nad tą reformą. Zabrakło koordynacji, nie było wystarczająco dużo czasu.

