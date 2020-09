Kolejną inwestycja będzie realizowana w ramach Pomorskich Szlaków Kajakowych

Do końca 2021 r. potrwa modernizacja przystani kajakowej we Wdzydzach nad jeziorem Gołuń (Pomorskie). Koszt inwestycji wyniesie blisko 1,1 mln zł, z czego 732 tys. zł to dotacja z UE. To kolejny projekt realizowany w ramach Pomorskich Szlaków Kajakowych.

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP) w Gdańsku Michał Piotrowski, inwestycję wykona firma Usługi Turystyczne Zbigniew Galiński, która jest operatorem turystyki kajakowej. Prowadzi ona m.in. wypożyczalnię kajaków oraz stanice kajakowe we Wdzydzach i Swornegaciach.

Projekt pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Wda - Zbigniew Galiński" otrzyma wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa w tej sprawie zostanie zawarta w środę we Wdzydzach. Ze strony UMWP dokument podpisze wicemarszałek pomorski Leszek Bonna.

"Inwestycja ta wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznego regionu" - wyjaśnił Piotrowski.

Przedsięwzięcie realizowane przez spółkę Zbigniewa Galińskiego zakłada poprawę zagospodarowania przystani kajakowej we Wdzydzach nad jeziorem Gołuń. W ramach inwestycji wybudowane zostaną pomosty i promenady wzdłuż brzegu jeziora, powstanie też slip. Przystań wyposażona zostanie w suszarki na kajaki, oznakowanie i sprzęt niezbędny do obsługi kajakarzy. Istniejący budynek sanitarny zamieniony zostanie na pralnię samoobsługową z dostępem do pralkosuszarki. Zakłada się, że dzięki temu liczba użytkowników szlaku zwiększy się o tysiąc osób.

Projekt realizowany będzie do końca 2021 r. Jego całkowita wartość to niespełna 1,1 mln zł, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 732 tys. zł.

W ramach Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego (łącznie z inwestycją Usługi Turystyczne Zbigniew Galiński) podpisane zostały 54 umowy na łączną kwotę ponad 352 mln zł, z czego ponad 218 mln zł stanowi dofinansowanie unijne.

Dzięki środkom z RPO WP 2014-2020 realizowane są trzy turystyczne przedsięwzięcia strategiczne samorządu województwa pomorskiego: Pomorskie Szlaki Kajakowe (27 projektów), Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 (13 projektów) oraz Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej o Zatoki Gdańskiej (14 projektów).