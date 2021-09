Kolejna łatka w Polskim Ładzie

Szykuje się kolejna poprawka do podatkowej części Polskiego Ładu. Łukasz Schreiber zapowiedział w mediach społecznościowych, że Prawo i Sprawiedliwość złoży poprawkę rozszerzającą tzw. ulgę dla klasy średniej na samozatrudnionych.

Podatki w ogniu krytyki

Doradcy podatkowi krytykowali skomplikowany algorytm wyliczania owej ulgi – pierwotna propozycja zawierała wzory ze współczynnikami wyliczonymi z dokładnością ośmiu miejsc po przecinku. Ostatecznie jednak – jak zauważa Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich - "w projekcie ustawy podatkowej Polskiego Ładu po konsultacjach społecznych, formuła ulgi dla klasy średniej została uproszczona! Zamiast 8 miejsc po przecinku, teraz ma tylko 2, bo została zaokrąglona i jest wyrażona jako wartość procentowa”.Jak wynika z projektu, ulgę dla osób zarabiających między 68 412 zł i 102 588 zł (wartość A) będzie się wyliczało według wzoru: (A x 6,68 proc. – 4566 zł) ÷ 0,17. Dla przedziału od 102 588 zł – 133 692 zł wzór wyliczenia wygląda tak: (A x (-7,35 proc.) + 9829 zł) ÷ 0,17.Podczas zakończonego w ubiegłym tygodniu Europejskiego Kongresu Gospodarczego podatkowa część Polskiego Ładu znalazła się w ogniu krytyki ekspertów i biznesmenów. - Podstawą w prowadzeniu działalności gospodarczej to przewidywalności i stabilność systemu podatkowego. A co mamy w Polskim Ładzie? – pytał Cezary Przygodzki partner w Dentons podczas jednej z debat na Europejskim Kongresie Gospodarczymi przypominał: Późną wiosną ukazują się zapowiedzi ukazujące „słoneczną stronę życia” – wyższą kwotę wolną i wyższe progi podatkowe. A pod koniec lipca pojawia się konkretny projekt następuje zderzenie z rzeczywistością – stwierdził Przygodzki.- W cywilizowanych krajach nie robi się takich rzeczy w ciągu kilku miesięcy. Mówimy o nowym pakiecie dramatycznie zmieniającym zasady opodatkowania a jesteśmy na fast tracku – stwierdził Przygodzki.Zwrócił również uwagę, że to zawrotne tempo jest krytykowane również przed administrację rządową. - To nie jest tak, że tylko biznes pomstuje na Polski Ład, Ministerstwo Aktywów Państwowych też protestuje, że jest zbyt mało czasu na analizę tych przepisów - stwierdził partner w Dentons.- Zmiany dotykają tak wielu rożnych aspektów i ich faktyczne wyważenie w trakcie najpierw dwu a potem pięciotygodniowych konsultacji jest absolutnie niemożliwie – wtórował mu Wojciech Warski, prezes, Softex Data, członek Rady Pracodawców RP, dodając, że jest to jedna z największych reform prawa podatkowego, a konsultacji i dyskusje przy tego typu przedsięwzięciach legislacyjnych powinny trwać miesiące, a nie tygodnie. Co zatem robić? - Wstrzymać Polski Ład, nawet na rok i w tym czasie solidnie przedyskutować te rozwiązania – podpowiada Wojciech Warski.W środę w Sejmie odbywa się drugie czytanie rządowego projektu zmian podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie. Przewiduje on m.in. podwyższenie do 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla podatników obliczających podatek według skali podatkowej, podwyższeniu do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32 proc. stawka podatku, wprowadzeniu ulgi dla klasy średniej, zmianie zasad ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców czy likwidacji możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego od osób fizycznych.